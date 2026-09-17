Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο «αντίο» στη Σητεία – Το τρισάγιο στη μνήμη του

Εκεί όπου είχε βρει το δικό του καταφύγιο

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Το τρισάγιο στη Νίκαια στη μνήμη του τραγουδιστή/ βίντεο star.gr

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Στη Σητεία, έναν τόπο που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αγαπήσει ιδιαίτερα και στον οποίο είχε δημιουργήσει το δικό του προσωπικό καταφύγιο, θα ακουστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ένα ακόμη «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

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Στους Πεύκους Σητείας, στην ανατολική Κρήτη, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του στη Νίκαια. Ο τόπος που είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του αναμένεται να υποδεχθεί ανθρώπους που θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Το τρισάγιο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας.

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Η ημέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συγκινητική για τους ανθρώπους της περιοχής, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Σητεία. Είχε αναπτύξει έναν βαθύ δεσμό με την περιοχή και ειδικά με τους Πεύκους, τους οποίους είχε επιλέξει ως έναν πιο ήσυχο και προσωπικό τόπο μακριά από την ένταση της Αθήνας και τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά το τρισάγιο θα προσφερθεί καφές στην Πιπεριά, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί και να μοιραστούν αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τρισάγιο στη μνημη του Γιώργου Μαζωνάκη στη Σητεία

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, η Νίκαια, ο τόπος όπου μεγάλωσε, έγινε σημείο αναφοράς για το τελευταίο «αντίο» του κόσμου. Τώρα, η Σητεία, ένας τόπος που είχε συνδέσει με τις πιο προσωπικές και ήσυχες στιγμές της ζωής του.

 

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