Φάλαινα θρηνεί το νεκρό μικρό της στην Αυστραλία

Μια συγκλονιστική σκηνή κατέγραψε βίντεο στα ανοιχτά της νότιας Γκολντ Κόαστ στην Αυστραλία, με μια μεγάληπτερη φάλαινα να παραμένει επί ώρες δίπλα στο νεκρό μικρό της.

Η μητέρα, μαζί με ακόμη μία φάλαινα, έμεινε κοντά στο φαλαινάκι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, είχε γεννηθεί νεκρό, αγγίζοντάς το με το κεφάλι ή το πτερύγιό της και διατηρώντας οπτική επαφή.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Γκρίφιθ εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδέχεται να συνδέεται με το πένθος, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αποδώσουν με βεβαιότητα ανθρώπινα συναισθήματα στο ζώο.

Ο κύριος συγγραφέας της έρευνας, ο Δρ. Olaf Meynecke, περιέγραψε την παρατήρηση ως ιδιαίτερα σημαντική.

«Αυτή η μητέρα φάλαινα επέδειξε παρατεταμένη συμπεριφορά μετά το θάνατο και προσοχή προς το νεκρό μικρό της κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η φάλαινα «παρέμεινε κοντά στο μικρό της, διατηρώντας οπτική επαφή και τοποθετώντας τον εαυτό της δίπλα στο μικρό της για αρκετές ώρες και ίσως ακόμη και ημέρες».

Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές, σύμφωνα με τον ερευνητή, συνάδουν με πράξεις φροντίδας ή ανατροφής, αλλά και με προσεκτικές αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί μετά τον θάνατο σε κοινωνικά σύνθετα θηλαστικά.

Ο Άντριου Μάλβιλ του Sea World Foundation, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ανέφερε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο απλώς για δύο φάλαινες που αναπαύονταν στην επιφάνεια.

«Εκ πρώτης όψεως, πίστεψα ότι πρόκειται απλώς για δύο φάλαινες που αναπαύονταν στην επιφάνεια, αλλά η συμπεριφορά τους ήταν ασυνήθιστη», αφηγείται.

Στις εικόνες, η θηλυκή φάλαινα βρίσκεται κοντά στο άψυχο σώμα του μικρού της, το οποίο αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας. Το παρακολουθεί με το βλέμμα και το αγγίζει επανειλημμένα.

«Είναι αληθινά σπαρακτικό να βλέπεις αυτή τη θηλυκή φάλαινα να αγγίζει αδιάκοπα το μικρό», λέει ο Όλαφ Μέινεκε.

Η φάλαινα δεν επιχείρησε να μεταφέρει το μικρό στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό ενδέχεται να δείχνει ότι ίσως αντιλήφθηκε πως το φαλαινάκι ήταν νεκρό λίγο μετά τη γέννησή του.

Προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει συμπεριφορές φροντίδας μετά τον θάνατο σε οδοντοφάλαινες και δελφίνια. Ωστόσο, σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε, πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχη συμπεριφορά σε μεγάληπτερη φάλαινα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η παρατήρηση μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά ζώα αντιδρούν στην απώλεια.

«Όμως στην ξηρά το παρατηρούμε πιο συχνά, ενώ στη θάλασσα είναι αληθινά σπάνιο να τεκμηριώσουμε κάτι όπως αυτό», σημειώνει ο Όλαφ Μέινεκε, αναφερόμενος σε αντίστοιχες συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί σε ελέφαντες και μεγάλους πιθήκους.

Η παρατήρηση των φαλαινών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ερευνητές εξετάζουν αντίστοιχες συμπεριφορές και σε άλλα ζώα, όπως οι γάτες.

Σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Όκλαντ, 412 ιδιοκτήτες γατών ερωτήθηκαν για τις αλλαγές που παρατήρησαν σε μια γάτα μετά τον θάνατο ενός άλλου κατοικίδιου.

Οι απαντήσεις κατέγραψαν αλλαγές στον ύπνο, τη διατροφή, το παιχνίδι, την αναζήτηση προσοχής, την απόκρυψη και τον χρόνο που οι γάτες περνούσαν μόνες.