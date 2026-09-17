Τζώρτζογλου: Τα θαύματα που βίωσε όταν η μητέρα του ήταν ετοιμοθάνατη

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε πως βίωσε δύο φορές θαύμα

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Βαθιά πίστη στο Θεό έχει ο Στράτος Τζώρτζογλου και όπως ισχυρίστηκε έχει βιώσει δύο φορές Θαύμα.

Στράτος Τζώρτζογλου: Διακοπές με τον γιο του στη Σαντορίνη

Η πρώτη φορά, όπως επεσήμανε στην εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα, ήταν όταν η μητέρα του ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο και οι γιατροί του είπαν πως θα πεθάνει.

Στράτος Τζώρτζογλου, φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης 

Στράτος Τζώρτζογλου, φωτογραφία από NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης 

«Θαύμα μου έτυχε με τη μάνα μου, ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο αρχίατρος μου είπε να πάρω τα ρούχα της, την έβλεπα στο κρεβάτι ακίνητη, ήταν στην εντατική. Φωνάζω δύο φίλους μου ιερωμένους, βλέπει τη μάνα μου, κάνει μια προσευχή και λέει “έχω την αίσθηση ότι η μάνα σου θα ζήσει”. Έρχεται και ο άλλος παπάς, έκανε ολόκληρη λειτουργία» δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής».

Στράτος Τζώρτζογλου/φωτογραφία από NDP

Στράτος Τζώρτζογλου/φωτογραφία από NDP

Ο ίδιος φανερά συγκινημένος περιέγραψε πως κά ο αρχίατρος πλησίασε και ζήτησε να φιλήσει τον σταυρό. Ο δεύτερος ιερέας είπε στον Στράτο πως η μητέρα του θα ζήσει και να το του είπε πως η μητέρα του, Ευτυχία,  θα ζήσει και να το αφήσει «στον Χριστούλη».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πως η μητέρα του ξεπέρασε τον κίνδυνο και έζησε. Αυτό ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε δεν ήταν το μόνο θαύμα που πραγματοποιήθηκε.

 

 

 

Και δεύτερη φορά η μητέρα του κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της και ειδοποίησαν τον ηθοποιό.«Μου λέει ο πατέρας “κάτσε μισή ωρίτσα, αν σε ξαναπάρουν τηλέφωνο φύγε”. Σε 20 λεπτά με πήραν από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι συνήλθε».

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης, πως όταν έχασε τη μητέρα του το 2020  η Πίστη στο Θεό τον γλίτωσε από την αυτοκτονία καθώς είχε τρία χρόνια κατάθλιψη. 

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ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΣΠΑ
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