Μια περιοδεία, δύο καλλιτέχνες και στο βάθος το Παλαιστινιακό. Πώς μια δημόσια τοποθέτηση έφερε ντόμινο εξελίξεων, μετατρέποντας μια συναυλία σε μείζον πολιτικό ζήτημα και ανοίγοντας μια ακόμα συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ.

O ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Ed Sheeran γιατί τάχθηκε δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων

Όλα ξεκίνησαν στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν ο Macklemore, κατά κόσμον Benjamin Haggerty, άνοιξε τη συναυλία του Ed Sheeran στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Κατά τη διάρκεια του act του μίλησε υπέρ της Παλαιστίνης, φωνάζοντας «Free Palestine» και προβάλλοντας εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα, κάτι που επανέλαβε και την επόμενη μέρα.

Η στάση του και η ανοιχτή του στήριξη στην Παλαιστίνη προκάλεσαν αντιδράσεις. Το Israeli-American Council ζήτησε την απομάκρυνσή του, ενώ η StopAntisemitism τον κατηγόρησε για αντι-ισραηλινή προπαγάνδα. Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν και η Pink, η οποία αναδημοσίευσε σχετική ανάρτηση, αλλά στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δε ζητούσε να φιμωθεί ή να απολυθεί ο Macklemore, και ότι η αντίδρασή της συνδεόταν με τον φόβο της ως Εβραία μητέρα.

Ο Ed Sheeran υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του Macklemore δεν ήταν δική του απόφαση

Μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις, στις 14 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι ο Macklemore δε θα συμμετείχε στις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας του Ed Sheeran στις ΗΠΑ.

Η Messina Touring Group, η οποία είναι ο διοργανωτής του αμερικανικού σκέλους του «Loop Tour», ανέφερε ότι χώροι όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν συναυλίες είχαν καταστήσει σαφές πως δε θα επέτρεπαν εμφανίσεις με τον Macklemore στο line-up. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπήρχε κίνδυνος ακυρώσεων που θα επηρέαζαν εκατοντάδες χιλιάδες θεατές και επομένως αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του.

Macklemore: Το ντόμινο των αποχωρήσεων

Η απόφαση πυροδότησε ένα ντόμινο ραγδαίων εξελίξεων. Καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην αμερικανική περιοδεία του Sheeran αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore.

Ανάμεσά τους ο αδελφός της Billie Eilish, Finneas, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Aaron Rowe, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham και το ιρλανδικό folk συγκρότημα Beoga. Οι καλλιτέχνες ανέφεραν ότι η απομάκρυνση του Macklemore αποτελεί πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Την ίδια στιγμή, δημόσια στήριξη προς τον Macklemore εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, ο Javier Bardem, η Kehlani, η Ms. Rachel και η Greta Thunberg.

Η αντίδραση του Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran πάντως μετά από όλα αυτά δήλωσε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του Macklemore ελήφθη από τους διοργανωτές, αποφεύγοντας να εμπλακεί στον δημόσιο διάλογο για τη Γάζα. Στη συνέχεια μάλιστα ανέφερε ότι η απόφαση του χώρου και του promoter ήταν οριστική και ότι ο ίδιος προσπάθησε να «χτίσει μια γέφυρα» για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, χωρίς να τα καταφέρει.

Ο Macklemore σε δηλώσεις του τόνισε ότι έκανε επώδυνες συζητήσεις με τον Ed Sheeran για το ζήτημα που ανέκυψε και πως αντιλαμβάνεται ότι βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Sheeran τού είπε πως ο Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots, είχε ξεκαθαρίσει ότι δε θα του επέτρεπε να εμφανιστεί στο Gillette Stadium. Ανέφερε ακόμη ότι ο Kraft είχε επικοινωνήσει με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων, δημιουργώντας, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ένα δίλημμα για την περιοδεία: ή ο Macklemore αποχωρεί ή οι χώροι δε θα φιλοξενούν τις συναυλίες.

Ο Macklemore θα δώσει ένα εκατομμύριο από τα έσοδά του από την περιοδεία με τον Ed Sheeran σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστινίους

Ο Kraft δεν αρνήθηκε ότι απαγόρευσε την εμφάνιση του Macklemore στο Gillette Stadium, όμως δεν επιβεβαίωσε ότι κινητοποίησε άλλους ιδιοκτήτες σταδίων να κάνουν το ίδιο. Είπε επίσης ότι διαφωνεί με τις πρόσφατες δηλώσεις του Macklemore, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντισημιτικής ρητορικής, κάτι που ο Macklemore αρνείται.

Η δωρεά του 1 εκατ. δολαρίων από τον Macklemore

Ο ράπερ, για να ρίξει κι άλλο νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το σύνολο των καθαρών εσόδων του από το «Loop Tour», ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σε έξι οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη στους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Kάλεσε μάλιστα τον Kraft να κάνει το ίδιο, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση θα πρέπει να επιστρέψει στους Παλαιστινίους, στους γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία χωρίς βασικές προμήθειες, στους γιατρούς, τους διασώστες, τους δημοσιογράφους, τους εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους ακτιβιστές.

Η νέα κίνηση του Ed Sheeran

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε η νέα αποκάλυψη του Kraft ότι ο Ed Sheeran επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να δεσμεύσει 2 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Η απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του Ed Sheeran άνοιξε συζήτηση γύρω από την ελευθερία της έκφρασης

Ο Kraft, ο οποίος είναι 85 ετών και Εβραίος, έχει δηλώσει ότι έχει στηρίξει επί χρόνια προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών για τους Παλαιστινίους, αλλά και πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά νέους Παλαιστινίους και Ισραηλινούς με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και σχέσεων. Έχει τονίσει επίσης ότι πιστεύει πως όλες οι ανθρώπινες ζωές αξίζουν προστασία.

Ποιος αποφασίζει τελικά για μια περιοδεία;

Η υπόθεση έχει ανοίξει και μία ακόμα συζήτηση για το ποιος έχει πραγματικά τον τελευταίο λόγο σε μια μεγάλη μουσική περιοδεία.

Ο διοργανωτής αποτελεί τον βασικό επιχειρηματικό παράγοντα μιας περιοδείας, καθώς βάζει τα χρήματα, πληρώνει τους καλλιτέχνες, συνεργάζεται με τους χώρους και διαχειρίζεται την πώληση των εισιτηρίων.

Ο Macklemore αρνήθηκε ότι ενισχύει τον αντισημιτισμό, όπως τον κατηγόρησαν πολλοί

Παράλληλα, οι superstar καλλιτέχνες έχουν συνήθως σημαντικό λόγο σε όσα συνδέονται με το όνομά τους, καθώς η ικανότητά τους να γεμίζουν στάδια και αρένες αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορικής συμφωνίας. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν ως supporting acts, αντίθετα, έχουν συνήθως περιορισμένη επιρροή στην τύχη μιας ολόκληρης περιοδείας.

Οι ιδιοκτήτες των σταδίων είναι συνήθως περισσότερο αποστασιοποιημένοι από τις καλλιτεχνικές αποφάσεις, διατηρούν όμως τη δυνατότητα να μην επιτρέψουν μια εμφάνιση στον χώρο τους.

Ο Ed Sheeran θα δώσει επίσης 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Παλαιστινίων

Στην περίπτωση του Macklemore, αυτή η ισορροπία δυνάμεων έγινε ιδιαίτερα εμφανής, καθώς μια απόφαση για ένα opening act εξελίχθηκε σε ευρύτερη διαμάχη που επηρέασε καλλιτέχνες, promoters, χώρους και κοινό.

Οι επόμενες συναυλίες του Ed Sheeran στο Gillette Stadium είναι προγραμματισμένες για τις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ η επόμενη ημερομηνία της αμερικανικής περιοδείας είναι στη Φιλαδέλφεια το Σάββατο.

Η υπόθεση, πάντως, έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας διαφωνίας ανάμεσα σε καλλιτέχνες κι έχει μετατρέψει μια μουσική περιοδεία σε ένα ευρύτερο ζήτημα γύρω από την πολιτική έκφραση, την ανθρωπιστική βοήθεια και τα όρια που τίθενται στην ελευθερία έκφρασης ενός καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή.