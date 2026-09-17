Λίγες μόνο ημέρες έμειναν για την έναρξη της νέας εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, με τη γνωστή παρουσιάστρια να ετοιμάζεται πυρετωδώς για την καινούρια τηλεοπτική σεζόν.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30, o «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα και γίνεται το νέο καθημερινό πρωινό ραντεβού στο Star.

Η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει προετοιμασίες αλά... GNTM στο καμαρίνι της, με την ομάδα της να βρίσκεται στο πλευρό της.

Το βιντεο ξεκινά με το συνεργάτη της, που ρωτά τη γνωστή παρουσιάστρια: «Πού βρισκόμαστε, στον Πρώτο καφέ ή στο GNTM; Πες μου, αλήθεια», με τη Ζήνα Κουτσελίνη να απαντά με χιούμορ: «Εγώ, αγάπη μου, είμαι, το GNTM το ίδιο. Αν δε μιλήσω εγώ για μόδα, εάν δε μιλήσω για όλα, πραγματικά, έχω άποψη για όλα! Α, και έχω και μία καινούργια ατάκα που θα λέω: "Έχω δικαίωμα στο λάθος"».

Στη συνέχεια, η Ζήνα Κουτσελίνη πάντα χαμογελαστή και με ανεβασμένη διάθεση είπε: «Να με δει ο κόσμος πόσο φρέσκος άνθρωπος είμαι, ψυγείου!», δείχνοντας παράλληλα στην κάμερα τους συνεργάτες της στιλιστικής ομάδας της, οι οποίοι επιμελούνται την εξωτερική εμφάνιση της παρουσιάστριας.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μαζί με μια δυνατή ομάδα συνεργατών, ανοίγει καθημερινά μια μεγάλη κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις, προσεγγίζει την επικαιρότητα με ευαισθησία, αμεσότητα και πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30, στο Star

Η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ. Γιατί η πραγματική ζωή δεν χωρίζεται σε «σοβαρά» και «ανάλαφρα». Έχει αλήθεια και συναίσθημα. Έχει δυσκολίες και αισιοδοξία. Έχει γέλιο, συγκίνηση και ελπίδα. Γιατί όλα έχουν θέση σε αυτή την παρέα.