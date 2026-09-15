GNTM 7: Τα... fashion statements των κριτών λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Όσα είπαν Ηλιάνα, Ζεν, Λάκης, Μπράτης & Μαγγίρα για το industrial

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του GNTM 7 είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργού αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, φέρνοντας σύγχρονη οπτική και εμπειρία από τον χώρο της μόδας.
  • Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει με στόχο να αναζητήσει αυθεντικά πρόσωπα με δυναμική στον κόσμο της μόδας.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί προσθέτουν τη δική τους μοναδική αισθητική στην κριτική επιτροπή.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα εντάσσεται στην επιτροπή, εστιάζοντας στην εικόνα και τον χαρακτήρα των υποψηφίων.

Το αγαπημένο πρόγραμμα του Star, το GNTM, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 21:00, με τους κριτές, την creative director και την παρουσιάστρια να κάνουν τα δικά τους... fashion statements στο επίσημο προφίλ του σόου στο Instagram.

To GNTM 7 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21.9.26 στις 21:00 στο Star!

«Industrial chic μέχρι να αρχίσουν να πετάγονται σπίθες», ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργού να λέει στο βιντεάκι της. 

Η εντυπωσιακή Ηλιάνα,α ναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει στο GNTM τη σύγχρονη οπτική και την πολύτιμη εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η αγορά της μόδας σήμερα. 

«Το industrial θέλει θόρυβο, το στιλ θέλει ακρίβεια!», παραδέχεται με τη σειρά του ο Άγγελος Μπράτης

GNTM: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά την ανακοίνωση της πρεμιέρας

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας επιστρέφει στο GNTM με την υψηλή του αισθητική, την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του χώρου. Αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική, που μπορούν να εξελιχθούν και να αποκτήσουν τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας.

«Εντάξει, ακόμα και το εργοτάξιο θέλει styling! Αφού γλίτωσα από την μπογιά, τώρα πια δε με κρατάει τίποτα» ακούμε τον Λάκη Γαβαλά να λέει με τη σειρά του.

 Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

«Έλα, έχω concept. Έχω και φόρεμα, έχω και κοστούμι, έχω σκαρπίνι, έχω και στιλέτο. Έχω, έχω, μπόλικα...», ακούμε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να λέει μέσα από το μεγάφωνο.

GNTM: Το νέο trailer και η «αποστολή» των κριτών πριν τη νέα σεζόν!

Η αγαπημένη και εμβληματική φυσιογνωμία του GNTM, επιστρέφει με το ξεχωριστό της ταμπεραμέντο και το αστείρευτο πάθος της για τη μόδα. Με τη δημιουργική και καλλιτεχνική της υπογραφή, δίνει ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε concept και φωτογράφιση, μετατρέποντας το set σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία και δοκιμάζοντας τα όρια των υποψηφίων. 

«Λατρεύω το χάος, αρκεί να έχει ωραίο φωτισμό», τονίζει από την πλευρά της η new entry στο GNTM, Μπέττυ Μαγγίρα.

Με την έντονη προσωπικότητα, την πολυετή εμπειρία και το τηλεοπτικό της ένστικτο, η Μπέττυ εντάσσεται στην κριτική επιτροπή του GNTM 7 για να προσθέσει τη δική της στυλιστική άποψη, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και  στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.

Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM 7 που έρχεται στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star! Εσύ θα τη χάσεις;

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GNTM 7
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GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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