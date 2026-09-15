Πώς είναι σήμερα η Σπυριδούλα από τη σειρά Ντόλτσε Βίτα

Η ηθοποιός Μαίρη Αννίτση δημοσίευσε φωτογραφίες στο facebook της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Αννίτση υποδύθηκε τη Σπυριδούλα στη σειρά Ντόλτσε Βίτα, 22 χρόνια πριν.
  • Η Σπυριδούλα, αν και εμφανίστηκε σε λίγα επεισόδια, αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.
  • Μια χαρακτηριστική σκηνή ήταν ο αρραβώνας της, όπου η Χριστίνα Μαρκάτου παραλίγο να αποκαλύψει μυστικά.
  • Η Σπυριδούλα ήταν γνωστή για την αδιακρισία της και το κουτσομπολιό με την εργοδότριά της.
  • Η ηθοποιός Μαίρη Αννίτση εντοπίστηκε σε πρόσφατες φωτογραφίες.

Θυμάστε την ηθοποιό με τα καστανά μαλλιά που υποδύονταν στο Ντόλτσε Βίτα τη Σπυριδούλα, την καθαρίστρια του εργοστασίου της Χριστίνας Μαρκάτου; 

Θανάσης Ευθυμιάδης: Συγκινούν όσα είπε για την Άννα Παναγιωτοπούλου

 

Η Σπυριδούλα στο γραφείο της Χριστίνας Μαρκάτου/ φωτογραφία από facebook Μαίρης Αννίτση

Η Σπυριδούλα στο γραφείο της Χριστίνας Μαρκάτου/ φωτογραφία από facebook Μαίρης Αννίτση

Το star.gr εντόπισε φωτογραφίες της ηθοποιού, Μαίρης Αννίτση, 22 χρόνια μετά την τηλεοπτική σειρά. 

Η τηλεοπτική «Σπυριδούλα» αν και εμφανίστηκε σε μικρό αριθμό επεισοδίων σε σχέση με το σύνολο της σειράς που ήταν 70 επεισόδια, αγαπήθηκε πολύ και έδωσε την αίσθηση στους τηλεθεατές πως έπαιζε στη σειρά καθημερινά.

Πώς είναι σήμερα η Σπυριδούλα από τη σειρά Ντόλτσε Βίτα

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές της στιγμές ήταν ο αρραβώνας της στον οποίο η Άννα Παναγιωτοπούλου(σ.σ: τηλεοπτική Χριστίνα Μαρκάτου), είχε μεθύσει και παραλίγο να προδώσει τον έρωτά της για τον πρώην σύντροφο της κόρης της, τον Αντώνη(σ.σ: Θανάση Ευθυμιάδη). 

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Η τηλεοπτική Χριστίνα Μαρκάτου με τη Σπυριδούλα/ φωτογραφία από Instagram ηθοποιού 

Η τηλεοπτική Χριστίνα Μαρκάτου με τη Σπυριδούλα/ φωτογραφία από Instagram ηθοποιού 

Πώς είναι σήμερα η Σπυριδούλα από τη σειρά Ντόλτσε Βίτα

Χαρακτηριστικές ήταν οι ατάκες αλλά και η συμπεριφορά της Σπυριδούλας προς την εργοδότριά της με σκοπό το έντονο κουτσομπολιό.

Μπορεί στη σειρά να υποδύονταν έναν ρόλο που χαρακτηρίζονταν από αδιακρισία καθώς έβρισκε αφορμές να μπαίνει στο γραφείο της διευθύντριας και να τη φέρνει σε δύσκολη θέση αλλά ο ρόλος της αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. 
 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ
 |
ΜΑΙΡΗ ΑΝΝΙΤΣΗ
 |
ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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