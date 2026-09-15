Θυμάστε την ηθοποιό με τα καστανά μαλλιά που υποδύονταν στο Ντόλτσε Βίτα τη Σπυριδούλα, την καθαρίστρια του εργοστασίου της Χριστίνας Μαρκάτου;

Η Σπυριδούλα στο γραφείο της Χριστίνας Μαρκάτου/ φωτογραφία από facebook Μαίρης Αννίτση

Το star.gr εντόπισε φωτογραφίες της ηθοποιού, Μαίρης Αννίτση, 22 χρόνια μετά την τηλεοπτική σειρά.

Η τηλεοπτική «Σπυριδούλα» αν και εμφανίστηκε σε μικρό αριθμό επεισοδίων σε σχέση με το σύνολο της σειράς που ήταν 70 επεισόδια, αγαπήθηκε πολύ και έδωσε την αίσθηση στους τηλεθεατές πως έπαιζε στη σειρά καθημερινά.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές της στιγμές ήταν ο αρραβώνας της στον οποίο η Άννα Παναγιωτοπούλου(σ.σ: τηλεοπτική Χριστίνα Μαρκάτου), είχε μεθύσει και παραλίγο να προδώσει τον έρωτά της για τον πρώην σύντροφο της κόρης της, τον Αντώνη(σ.σ: Θανάση Ευθυμιάδη).

Η τηλεοπτική Χριστίνα Μαρκάτου με τη Σπυριδούλα/ φωτογραφία από Instagram ηθοποιού

Χαρακτηριστικές ήταν οι ατάκες αλλά και η συμπεριφορά της Σπυριδούλας προς την εργοδότριά της με σκοπό το έντονο κουτσομπολιό.

Μπορεί στη σειρά να υποδύονταν έναν ρόλο που χαρακτηρίζονταν από αδιακρισία καθώς έβρισκε αφορμές να μπαίνει στο γραφείο της διευθύντριας και να τη φέρνει σε δύσκολη θέση αλλά ο ρόλος της αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

