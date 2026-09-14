Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του

Στους «Ψαράδες» στο Παλαιό Φάληρο αμέσως μετά την κηδεία του τραγουδιστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τήρησε το έθιμο και γευμάτισε σε ψαροταβέρνα μετά την εξόδιο ακολουθία του.
  • Συγκεντρώθηκαν στην ψαροταβέρνα Ψαράδες στο Παλαιό Φάληρο, ακολουθώντας παραδοσιακή πρακτική.
  • Οι γονείς και οι συγγενείς του είναι συντετριμμένοι από την απώλεια και βιώνουν βαθύ πόνο.
  • Η οικογένεια ζητάει στήριξη από φίλους και γείτονες για να προχωρήσουν μετά την τραγωδία.
  • Πλήθος κόσμου βρέθηκε για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας.

Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο, μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή τήρησαν το έθιμο και έφαγαν στη γνωστή ψαροταβέρνα του Παλαιού Φαλήρου, Ψαράδες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά πλάνα της δημοσιογράφου Βαλεντίνας Καραγεωργίου, η οικογένειά του κατευθύνθηκε στη στους Ψαράδες, στο Παλαιό Φάληρο

Γιώργος Μαζωνάκης: H είδηση του θανάτου του κάνει τον «γύρο» του κόσμου

Οι γονείς, οι αδερφές και λοιποί στενοί συγγνενείς, συγκεντρώθηκαν για να φάνε την παραδοσιακή ψαρόσουπα μετά το τραγικό γεγονός, ακολουθώντας ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο. Γύρω από το τραπέζι ήταν συντετριμμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη, συνειδητοποιώντας παράλληλα πως δε θα ξαναδούν ποτέ τον αγαπημένο τους γιο και αδερφό. Τα πρόσωπά τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μαρτυρούσαν τον βαθύτατο πόνο που βιώνουν.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του

Παρά τη δύσκολη αυτή κατάσταση, η οικογένεια παραμένει ενωμένη σαν μια γροθιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Μανώλης και η κυρία Κλειώ βιώνουν τον μέγιστο πόνο που μπορεί να ζήσει ένας γονιός, την απώλεια του παιδιού τους, εισπράττοντας όμως παράλληλα πολλή αγάπη από την οικογένεια, τους συνεργάτες και τη γειτονιά της Νίκαιας. Πλήθος κόσμου που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη γέννησή του βρέθηκε εκεί για να συμπαρασταθεί.

Η συγγνώμη του Άδωνι Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, οι γονείς και οι αδερφές του έπεφταν συνεχώς ο ένας στην αγκαλιά του άλλου για να αντλήσουν παρηγοριά και να βγάλουν πέρας την πιο δύσκολη μέρα της ζωής τους. 

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το μόνο που ζητούν πλέον από τους φίλους, τη γειτονιά και τους συνεργάτες του είναι να συνεχίσουν να στέκονται δίπλα τους, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μετά από αυτή την τεράστια απώλεια.

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