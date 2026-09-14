Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο, μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή τήρησαν το έθιμο και έφαγαν στη γνωστή ψαροταβέρνα του Παλαιού Φαλήρου, Ψαράδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά πλάνα της δημοσιογράφου Βαλεντίνας Καραγεωργίου, η οικογένειά του κατευθύνθηκε στη στους Ψαράδες, στο Παλαιό Φάληρο.

Οι γονείς, οι αδερφές και λοιποί στενοί συγγνενείς, συγκεντρώθηκαν για να φάνε την παραδοσιακή ψαρόσουπα μετά το τραγικό γεγονός, ακολουθώντας ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο. Γύρω από το τραπέζι ήταν συντετριμμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη, συνειδητοποιώντας παράλληλα πως δε θα ξαναδούν ποτέ τον αγαπημένο τους γιο και αδερφό. Τα πρόσωπά τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μαρτυρούσαν τον βαθύτατο πόνο που βιώνουν.

Παρά τη δύσκολη αυτή κατάσταση, η οικογένεια παραμένει ενωμένη σαν μια γροθιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Μανώλης και η κυρία Κλειώ βιώνουν τον μέγιστο πόνο που μπορεί να ζήσει ένας γονιός, την απώλεια του παιδιού τους, εισπράττοντας όμως παράλληλα πολλή αγάπη από την οικογένεια, τους συνεργάτες και τη γειτονιά της Νίκαιας. Πλήθος κόσμου που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη γέννησή του βρέθηκε εκεί για να συμπαρασταθεί.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, οι γονείς και οι αδερφές του έπεφταν συνεχώς ο ένας στην αγκαλιά του άλλου για να αντλήσουν παρηγοριά και να βγάλουν πέρας την πιο δύσκολη μέρα της ζωής τους.

Το μόνο που ζητούν πλέον από τους φίλους, τη γειτονιά και τους συνεργάτες του είναι να συνεχίσουν να στέκονται δίπλα τους, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν μετά από αυτή την τεράστια απώλεια.

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