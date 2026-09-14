Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου

Η τραγουδίστρια θρηνεί τον χαμό του αγαπημένου της συναδέλφου

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 14.09.26, 15:15
Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου, ντυμένη στα μαύρα, συμμετείχε στην εξόδιο ακολουθία και ξέσπασε σε λυγμούς.
  • Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του.
  • Ο Μαζωνάκης άφησε πίσω του μια σημαντική δισκογραφία που επηρέασε τρεις γενιές.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μόλις στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.

Συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές, αλλά και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησαν το «παιδί της νύχτας» στη Νίκαια, εκεί όπου άρχισε να οραματίζεται τη σπουδαία καριέρα που θα έκανε αργότερα στο τραγούδι.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου κατά την άφιξή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου κατά την άφιξή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ντυμένη στα μαύρα και εμφανώς θλιμμένη έφτασε στην εξόδιο ακολουθία και η Νατάσα Θεοδωρίδου, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της συνάδελφο.

Προσπέρασε τα τηλεοπτικά συνεργεία χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Κατά την έξοδό της, μάλιστα, από τον Ιερό Ναό, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε λυγμούς.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο ξαφνικός χαμός του «Μαζώ» βύθισε στο πένθος ολόκληρο το πανελλήνιο, με τους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού αλλά και τον απλό κόσμο να σπεύδουν να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που «σημάδεψε» τρεις γενιές με τη δισκογραφία του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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