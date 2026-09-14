Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μόλις στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.

Συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές, αλλά και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησαν το «παιδί της νύχτας» στη Νίκαια, εκεί όπου άρχισε να οραματίζεται τη σπουδαία καριέρα που θα έκανε αργότερα στο τραγούδι.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου κατά την άφιξή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ντυμένη στα μαύρα και εμφανώς θλιμμένη έφτασε στην εξόδιο ακολουθία και η Νατάσα Θεοδωρίδου, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της συνάδελφο.

Προσπέρασε τα τηλεοπτικά συνεργεία χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Κατά την έξοδό της, μάλιστα, από τον Ιερό Ναό, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε λυγμούς.

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ράκος η Νατάσα Θεοδωρίδου / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο ξαφνικός χαμός του «Μαζώ» βύθισε στο πένθος ολόκληρο το πανελλήνιο, με τους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού αλλά και τον απλό κόσμο να σπεύδουν να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που «σημάδεψε» τρεις γενιές με τη δισκογραφία του.