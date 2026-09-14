Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»

Συντετριμμένοι οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συντετριμμένη, αποχαιρετά τον τραγουδιστή στη Νίκαια, αδυνατώντας να πιστέψει την απώλεια.
  • Η κηδεία πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων δωρεές στην οργάνωση Humanity Greece.
  • Ο Μητροπολίτης Νίκαιας αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό έργο του Μαζωνάκη και στη σύνδεσή του με τον Θεό κατά τον επικήδειο.
  • Πολιτικοί εκπρόσωποι, όπως η υπουργός Τουρισμού και ο υπουργός Υγείας, παραβρέθηκαν στην κηδεία, εκφράζοντας συλλυπητήρια και ανησυχία για το σύστημα υγείας.
  • Η παρουσία χιλιάδων ανθρώπων στην κηδεία αποδεικνύει την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη που αυτή την ώρα λένε το τελευταίο «αντίο» στο παιδί τους. Εκεί στη γειτονιά τους, στη Νίκαια, όπου ο γνωστός τραγουδιστής, έπαιξε, μεγάλωσε και τραγούδησε για πρώτη φορά, ο κ. Μανώλης και η κα. Κλειώ δεν μπορούν να πιστέψουν ότι όλο αυτό που ζούνε τις τελευταίες μέρες είναι αλήθεια και όχι ένας κακός εφιάλτης. 

Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας», ψέλλισαν στη δημοσιογράφο του Star Βαλεντίνη Καραγεωργίου, που κατάφερε να τους προσεγγίσει για να τους εκφράσει τα βαθιά της συλλυπητήρια. 

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Τα πρόσωπά τους σκαμμένα από τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, τον πόνο του γονιού όταν χάνει το παιδί του. 

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Δίπλα τους οι δύο τους κόρες, η Μαρία και η Βάσω, αμίλητες, ανέκφραστες, με ένα παγωμένο βλέμμα στο κενό, ένα βλέμμα γεμάτο πόνο για όλα αυτά που ζήσανε, για όλα αυτά που δεν πρόλαβαν να πούνε, για τα ανείπωτα που ήθελαν, αλλά δεν κατάφεραν να εκφράσουν. 

Κόσμος συγκεντρωμένος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κόσμος συγκεντρωμένος έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη

Χθες κατά την άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, η αδελφή του η Μαρία, η μητέρα του και ο πατέρας του κατέρρευσαν. «Παιδί μου» φώναζε η κ. Κλειώ, προσπαθώντας να ακουμπήσει το φέρετρο του παιδιού της, να το συνοδεύσει μέσα στον ναό για να μπορέσει να τον κλάψει μακριά από τα βλέμματα του κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Άλλωστε η οικογένεια έχει ζητήσει ιδιωτικότητα κατά την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Μοναδική τους παρηγοριά ο Θεός, στον οποίο πίστευε βαθιά ο Γιώργος Μαζωνάκης, ελπίζοντας πως θα τον έχει δίπλα του. 

Μεγάλος ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Μεγάλος ο πόνος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Η οικογένεια, τιμώντας το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του τραγουδιστή ζήτησε επίσης αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στην οργάνωση Humanity Greece, την οποία είχε στηρίξει και ο ίδιος ο τραγουδιστής. 

Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»

Στον επικήδειό του άλλωστε ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος, αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό έργο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είπε πως, όπως ήθελε, επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά και αναφέρθηκε εκτενώς στη βαθιά του πίστη και τη σύνδεση που είχε με τον Θεό και τη θρησκεία. 

Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμπεριφορά του, με την αγάπη του στη Νίκαια, με την πολύτιμη προσφορά του σε αδελφούς που είχαν ανάγκη, με τα λόγια του γεμάτα αγάπη προς όλους. 

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος

Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

Η παρουσία χιλιάδων λαού εδώ και χθες και σήμερα στην Εξόδιο Ιερή Ακολουθία, συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του και στη σκέψη έρχεται μια ρήση ενός αρχαίου Ιστορικού πως "Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων". Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από τη ζωή.

Παρακολουθώντας τη ζωή του και τα λόγια του, ανακαλώ στη σκέψη ένα συλλογισμό που τον αφορά: "Ο θάνατος είναι μια πρόσκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλο, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλο"», είπε στον επικήδειό του ο Μητροπολίτης Νίκαιας με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα και κατέληξε:

«Αιωνία σου η μνήμη αγαπητό μου παιδί θα σε θυμόμαστε για πάντα, δε θα σε ξεχάσει κανείς στην παλιά σου γειτονιά»

Κηδεία Μαζωνάκη: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή

Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη παραβρέθηκαν και αρκετοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου για να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον τραγουδιστή. 

Ανάμεσά σε αυτούς η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, αλλά και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη

«Είμαι εδώ για να εκφράσω με την παρουσία μου τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. 

Άδωνις Γεωργιάδης

Άδωνις Γεωργιάδης

Παρών και ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος είχε συγγενική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Γιάννης Τραγάκης

Γιάννης Τραγάκης

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, την πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. 

Χάρης Δούκας

Χάρης Δούκας

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νάντια Γιαννακοπούλου

Νάντια Γιαννακοπούλου

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Δημήτρης Μαρκόπουλος
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