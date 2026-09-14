Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

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Συγκίνηση και δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Απαγορεύτηκε η είσοδος πολιτών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.
  • Διαρκής αστυνομική παρουσία για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων γύρω από τον ναό.
  • Μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης από τις 10:00.
  • Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στην περιοχή της Νίκαιας λόγω της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πριν λίγο απαγορεύτηκε η είσοδος πολιτών στο εσωτερικό του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας.

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Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σήμερα, Δευτέρα, λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων, αλλά και της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

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Ειδικότερα, ήδη από τις βραδινές ώρες της Κυριακής και μέχρι πέρατος αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

 

 

Επιπλέον, από τις 10:00 σήμερα το πρωί και μέχρι πέρατος πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

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Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς «να αποφύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία».

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