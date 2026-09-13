Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα

Πρόκειται για έναν 67χρονο

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Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό και βάζουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους αλλά και οδηγούς διερχόμενων οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους.

Χειροπέδες σε 3 μοτοσικλετιστές που ανέβαζαν τις... «σούζες» στο διαδίκτυο

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ένας 19χρονος σήκωνε τη μηχανή στον αέρα και έκανε «σούζες» στον δρόμο.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη ζωή του όσο και των υπόλοιπων οδηγών. Για αρκετά μέτρα συνέχισε να κινείται μόνο με τον πίσω τροχό, προκαλώντας την επέμβαση των αστυνομικών.

Συνελήφθη 19χρονος που έκανε σούζες στη Λ. Αθηνών

Τον σταμάτησαν και του πέρασαν χειροπέδες, του κατέσχεσαν τη μοτοσυκλέτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σάλος για παράνομες κόντρες με μηχανές μέρα μεσημέρι στη Χαλκίδα

Βούλα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που είχε μπει ανάποδα στην παραλιακή και το βίντεο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή

Πρόκειται για έναν 67χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του Μάνου Σωτηρόπουλου, ήταν υπάλληλος σε γειτονική ταβέρνα και μόλις είχε φύγει από τη δουλειά του.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, όταν οι οδηγοί είδαν ξαφνικά ένα ΙΧ να κινείται... κατά πάνω τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

 

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