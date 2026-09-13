Στη Νίκαια, όπου από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκε και η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια θέλησε να αποχαιρετήσει από κοντά τον αγαπημένο καλλιτέχνη, σε μια βραδιά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν φτάσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Φαίη Σκορδά, μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τη Νίκαια μέσα από τα Instagram Stories της. Η ίδια κατέγραψε το κλίμα που επικρατούσε έξω από τον ναό και θέλησε να στείλει το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Καλό ταξίδι αγαπημένε μας», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με στιγμιότυπα από τη λαϊκή αγρυπνία.

Ένα σύντομο, αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα από τη Φαίη Σκορδά για τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη νυχτερινή ζωή και αγαπήθηκε από πολλές γενιές.

Η Νίκαια έχει μετατραπεί από νωρίς σε σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται στον ναό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Φίλοι και συνεργάτες δίπλα του στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

Το «παρών» στη Νίκαια έδωσαν και αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, θέλοντας να αποχαιρετήσουν από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσα στο πλήθος βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Ανδρέας Λαγός

Χρήστος Χωμενίδης

Σάσα Σταμάτη

Σάσα Σταμάτη-Παναγιώτης Σταμάτης

Εύη Καλογηροπούλου