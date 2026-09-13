«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη

Οι άνθρωποι που δεν ξέχασαν ποτέ τη φιλανθρωπία του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Γιώργος Μαζωνάκης: Η άλλη πλευρά του «παιδιού της νύχτας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νίκαια συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με το ερώτημα "Γιατί;" να κυριαρχεί.
  • Η συγκίνηση ήταν έντονη, με πολλούς θαυμαστές και άστεγους να παρευρίσκονται για να τιμήσουν τον καλλιτέχνη.
  • Ο Μαζωνάκης είχε προσφέρει σημαντική φιλανθρωπική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών για άστεγους και φυλακισμένους.
  • Οι παρευρισκόμενοι θυμήθηκαν τη φιλανθρωπική του δράση και την ανθρωπιά του, που τον έκανε σημείο αναφοράς.
  • Η εκδήλωση αποχαιρετισμού ήταν γεμάτη δάκρυα, λουλούδια και αναμνήσεις από τα τραγούδια του.

«Γιατί, Γιώργο;». Αυτό ήταν το ερώτημα που κυριαρχούσε στη Νίκαια, ανάμεσα στους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέσα στη βαθιά συγκίνηση για την απώλειά του, ο κόσμος δεν έκρυβε την απορία του για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του, αναζητώντας απαντήσεις για έναν άνθρωπο που αγάπησε μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από τις πράξεις του.

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Την ώρα που η πλατεία της Αγίας Τριάδας γέμιζε από κόσμο, το «γιατί» ακουγόταν ξανά και ξανά. Άνθρωποι κάθε ηλικίας είχαν φτάσει στη Νίκαια για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή, ενώ πολλοί περίμεναν να μάθουν περισσότερα για όσα συνέβησαν και για τις εξελίξεις που αναμένονται από τις Αρχές.

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Γιώργος Μαζωνάκης: Το πλήθος στη Νίκαια ζητά απαντήσεις – «Γιατί, Γιώργο;»

Ωστόσο, ανάμεσα στη θλίψη και στα αναπάντητα ερωτήματα, υπήρχε και κάτι ακόμη που ήρθε έντονα στην επιφάνεια: η ανθρωπιά του Γιώργου Μαζωνάκη και η στήριξη που είχε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

«Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία άστεγων ανθρώπων στη Νίκαια. Άνθρωποι που είχαν γνωρίσει από κοντά τη φιλανθρωπική πλευρά του τραγουδιστή βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν ακόμη και με τα πόδια από το λιμάνι του Πειραιά, θέλοντας να βρίσκονται εκεί για τον άνθρωπο που κάποτε είχε σταθεί στο πλευρό τους.

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Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη των αστέγων της πόλης. Εκείνοι οι άνθρωποι δεν ξέχασαν τη βοήθειά του και θέλησαν να του ανταποδώσουν, με τον δικό τους τρόπο, την παρουσία του στη ζωή τους.», ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πλήθος στη Νίκαια ζητά απαντήσεις – «Γιατί, Γιώργο;»

Στη Νίκαια, κάποιοι από αυτούς στέκονταν διακριτικά σε μια γωνιά, εμφανώς συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια. Ήταν η δική τους στιγμή για να πουν «ευχαριστώ» σε έναν καλλιτέχνη που, όπως θυμήθηκαν, δεν έμεινε μόνο στη σκηνή, αλλά επέλεξε να προσφέρει σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Η φιλανθρωπική δράση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν περιοριζόταν, άλλωστε, στους άστεγους. Είχε πραγματοποιήσει συναυλίες μέσα σε φυλακές, είχε εμφανιστεί χωρίς αμοιβή σε εκδηλώσεις, ενώ είχε στηρίξει και σχολεία της περιοχής.

Και ίσως γι’ αυτό, μέσα στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στη Νίκαια, το «γιατί» είχε τόσο μεγάλη ένταση. Γιατί πίσω από τον δημοφιλή τραγουδιστή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του, αυτή του ανθρώπου που επέλεξε να βοηθήσει χωρίς να περιμένει κάτι πίσω.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πλήθος στη Νίκαια ζητά απαντήσεις – «Γιατί, Γιώργο;»

Έτσι, ανάμεσα στα λουλούδια, τα δάκρυα και τα τραγούδια του, η Νίκαια δεν αποχαιρέτησε μόνο έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Αποχαιρέτησε και έναν άνθρωπο που για κάποιους έγινε σημείο αναφοράς μέσα από την προσφορά του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι θαυμαστές του μιλούν για εκείνον έξω από την εκκλησία

Έξω από την εκκλησία, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη μιλούσαν με δάκρυα στα μάτια για τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Άλλοι θυμούνταν τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσαν και άλλοι μιλούσαν για τον άνθρωπο πίσω από τη σκηνή, με ένα ερώτημα να επιστρέφει ξανά και ξανά στις κουβέντες τους: «Γιατί;». Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, καθώς όλοι ήθελαν να του πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο».

«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη

«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη

«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη

 

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