Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης θα οδηγείται αύριο Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην «τελευταία του κατοικία», οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν και να απαντήσουν στα όσα έχουν αποκαλυφθεί από την έρευνα.

Η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όσα προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αντιμετωπίζουν.

Το αδίκημα είναι κακούργημα, τιμωρείται με έως και 10 έτη κάθειρξη, και προβλέπει προφυλάκιση αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι οι κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι τέλεσης παρόμοιων αδικημάτων ή αλλοίωσης στοιχείων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη δε ζητά τυχαία την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που προβλέπει μέχρι και ισόβια. Έχει δει από τα στοιχεία σοβαρές παραλείψεις και λάθη. Το αίτημα έχει ήδη κατατεθεί από την Παρασκευή, και οι δικαστικές αρχές το εξετάζουν, ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του Star.

Νομικοί κύκλοι εξηγούσαν στο Star ότι για να έχουμε κατηγορία για ανθρωποκτονία θα πρέπει να υποστηριχθεί ότι οι γιατροί, αν και έβλεπαν ως πιθανό να χάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ζωή του, αδιαφόρησαν, συνέχισε η Τασούλα Παπανικολάου.

Αν υπάρξει αλλαγή στο κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, θα το μάθουν το πρωί της Δευτέρας.

Δε θα είναι έκπληξη, αν ζητήσουν νέα προθεσμία για την Τρίτη ή αν τηρήσουν δικαίωμα σιωπής, περιμένοντας κατ' αρχάς τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα είναι και τα πρώτα αποτελέσματα που θα φτάσουν στους ιατροδικαστές και στη συνέχεια στις δικαστικές αρχές.

Πλέον, τον πρώτο λόγο στις έρευνες έχει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση και μαζί με τον αρμόδιο εισαγγελέα θα κρίνουν αν θα αφεθούν αύριο ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή όχι.



