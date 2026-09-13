Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη σε παραλία - Λουόμενοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ

Καταγγελίες ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Βασίλης Δελημάρης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια γυναίκα πέθανε στην Αίγινα μετά από κατάρρευση σε παραλία, περιμένοντας το ασθενοφόρο.
  • Λουόμενοι έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά, ενώ υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις για βοήθεια.
  • Αρχικά δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και ο απινιδωτής είχε κλαπεί.
  • Το Λιμενικό έφτασε πέντε λεπτά πριν από το ασθενοφόρο, ενώ δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην παραλία.
  • Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα των υγειονομικών δομών στην περιοχή.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στην Αίγινα, η οποία κατέρρευσε σε παραλία και κατέληξε μερικά λεπτά αργότερα περιμένοντας το ασθενοφόρο. 

Η γυναίκα βρισκόταν με οικεία της πρόσωπα σε ξαπλώστρα όταν έχασε τις αισθήσεις της. Λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν για περίπου 50 λεπτά. 

Σύμφωνα με μαρτυρία, έγιναν διαδοχικές κλήσεις στο Κέντρο Υγείας, την Αστυνομία και το Λιμενικό. Αρχικά φέρεται να δόθηκε η απάντηση ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Η Αστυνομία φέρεται να ενημέρωσε ότι θα έστελνε περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή, ωστόσο αναφέρθηκε ότι ο απινιδωτής είχε κλαπεί και δεν υπήρχε διαθέσιμος στην περιοχή. 

Το Λιμενικό έφτασε περίπου πέντε λεπτά πριν από το ασθενοφόρο, ενώ ιδιωτικό σκάφος μετέφερε απινιδωτή. Μάρτυρες ανέφεραν, επίσης, ότι στην οργανωμένη παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ή απινιδωτής. 

Από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το πρόβλημα φέρεται να μην ήταν η έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου, αλλά το γεγονός ότι στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός ώστε ένας να συνοδεύσει το ασθενοφόρο και ο άλλος να παραμείνει στη δομή. 

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα των υγειονομικών δομών και τον χρόνο ανταπόκρισης σε ένα επείγον περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας. 

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