Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στην Αίγινα, η οποία κατέρρευσε σε παραλία και κατέληξε μερικά λεπτά αργότερα περιμένοντας το ασθενοφόρο.

Η γυναίκα βρισκόταν με οικεία της πρόσωπα σε ξαπλώστρα όταν έχασε τις αισθήσεις της. Λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν για περίπου 50 λεπτά.

Σύμφωνα με μαρτυρία, έγιναν διαδοχικές κλήσεις στο Κέντρο Υγείας, την Αστυνομία και το Λιμενικό. Αρχικά φέρεται να δόθηκε η απάντηση ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Η Αστυνομία φέρεται να ενημέρωσε ότι θα έστελνε περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή, ωστόσο αναφέρθηκε ότι ο απινιδωτής είχε κλαπεί και δεν υπήρχε διαθέσιμος στην περιοχή.

Το Λιμενικό έφτασε περίπου πέντε λεπτά πριν από το ασθενοφόρο, ενώ ιδιωτικό σκάφος μετέφερε απινιδωτή. Μάρτυρες ανέφεραν, επίσης, ότι στην οργανωμένη παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ή απινιδωτής.

Από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το πρόβλημα φέρεται να μην ήταν η έλλειψη οδηγού ασθενοφόρου, αλλά το γεγονός ότι στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός ώστε ένας να συνοδεύσει το ασθενοφόρο και ο άλλος να παραμείνει στη δομή.

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα των υγειονομικών δομών και τον χρόνο ανταπόκρισης σε ένα επείγον περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.