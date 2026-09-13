Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μαζωνάκη και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει

Η αποκάλυψη του Γιώργου Παυριανού

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Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά τελικά δεν πρόλαβε να πάρει ποτέ σάρκα και οστά, έφερε στο φως ο Γιώργος Παυριανός, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο απ' τον πρώτο του βιολιστή

Ο γνωστός στιχουργός είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρίζοντάς του στίχους που έγιναν γνωστοί στο κοινό, μεταξύ άλλων το «Παιδί της νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου». Αυτή τη φορά, μέσα από μια ανάρτησή του στο Facebook, μοιράστηκε ένα τραγούδι που είχε γράψει έχοντας στο μυαλό του τον ίδιο, όμως οι δυο τους δεν πρόλαβαν να το ηχογραφήσουν.

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«Είδα τον Χριστό φαντάρο» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και η αποκάλυψη του Γιώργου Παυριανού αποκτά διαφορετικό βάρος μετά την απώλεια του τραγουδιστή.

«Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε…», έγραψε ο στιχουργός, δημοσιεύοντας παράλληλα τους στίχους.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο το λαϊκό στοιχείο, γεμάτο εικόνες και συμβολισμούς. Οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει περάσει δύσκολες στιγμές, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με «φωτιά» και «καταιγίδα», έχει περπατήσει πάνω σε αγκάθια, αλλά έχει συνεχίσει την πορεία του.

Και κάπου μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη αφήγηση εμφανίζεται ο Χριστός... ως φαντάρος. Η συνάντηση αυτή γίνεται αφορμή για μια χαρακτηριστική, σχεδόν ανατρεπτική συμβουλή: «Μην τα κάνεις όλα λίμπα, μόνο σκάσε και κολύμπα!».

Οι στίχοι περιλαμβάνουν ακόμη μια φράση που μοιάζει να αποτυπώνει έναν ολόκληρο τρόπο ζωής: «κι όλους αυτούς που αγάπησα / τους έκανα τραγούδια».

Έτσι, ένα τραγούδι που προοριζόταν για τον Γιώργο Μαζωνάκη έμεινε τελικά χωρίς τη φωνή του. Δεν πρόλαβε να ηχογραφηθεί, ούτε να φτάσει ποτέ στο κοινό όπως είχε σχεδιαστεί.

Ο Γιώργος Παυριανός, όμως, επέλεξε να το μοιραστεί τώρα, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο ζωντανό ένα μικρό, άγνωστο μέχρι σήμερα κομμάτι από τη δημιουργική σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Είδα τον Χριστό φαντάρο»:

Με όλα αυτά που πέρασα
και με όλα αυτά που είδα
απ’ την φωτιά επέζησα
κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω:

«Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!»

Στ’ αγκάθια εγώ περπάτησα
να ’τανε λουλούδια
κι όλους αυτούς που αγάπησα
τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω

«Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!»

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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