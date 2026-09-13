Η διευκρίνιση για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη από τον δικηγόρο της οικογένειας / Βίντεο Ερτ

Με ανοιχτή παρουσία κόσμου θα πραγματοποιηθεί τελικά η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου όσοι επιθυμούν θα μπορούν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Η διευκρίνιση δόθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην ΕΡΤ, μετά τη σύγχυση που προκάλεσε η αρχική ανακοίνωση της οικογένειας. Όπως ξεκαθάρισε, ο περιορισμός αφορά μόνο την ταφή, η οποία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Φωτογραφία αρχείου Intime

Το Σάββατο η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», δημιουργώντας την εντύπωση ότι η τελετή θα ήταν κλειστή.

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιείται, επίσης, λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, από τις 19:30.

Θαυμαστές αφήνουν γράμματα στον περίβολο της εκκλησίας που γίνεται η λαϊκή αγρυπνία με τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο star.gr

Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία / Φωτογραφίες NDP

Η αγρυπνία αποτελεί τον πρώτο δημόσιο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία παρουσία κόσμου και στη συνέχεια η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.