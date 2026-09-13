Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του

Σε οικογενειακό κύκλο η ταφή

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Η διευκρίνιση για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη από τον δικηγόρο της οικογένειας / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει δημόσια τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.
  • Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η οικογένεια αρχικά είχε ανακοινώσει ότι η κηδεία θα είναι κλειστή, προκαλώντας σύγχυση.
  • Λαϊκή αγρυπνία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής στον ίδιο ναό.

Με ανοιχτή παρουσία κόσμου θα πραγματοποιηθεί τελικά η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια. 

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μαζωνάκη και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει

Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου όσοι επιθυμούν θα μπορούν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του

Η διευκρίνιση δόθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην ΕΡΤ, μετά τη σύγχυση που προκάλεσε η αρχική ανακοίνωση της οικογένειας. Όπως ξεκαθάρισε, ο περιορισμός αφορά μόνο την ταφή, η οποία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Φωτογραφία αρχείου Intime

Το Σάββατο η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», δημιουργώντας την εντύπωση ότι η τελετή θα ήταν κλειστή. 

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιείται, επίσης, λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, από τις 19:30. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του

Θαυμαστές αφήνουν γράμματα στον περίβολο της εκκλησίας που γίνεται η λαϊκή αγρυπνία με τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο star.gr

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Η αγρυπνία αποτελεί τον πρώτο δημόσιο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία παρουσία κόσμου και στη συνέχεια η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

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