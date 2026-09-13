XPENG: Έρχεται το ανθρωποειδές IRON

Πότε ξεκινά η μαζική παραγωγή του

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 06.09.26, 18:46
XPENG: Έρχεται το ανθρωποειδές IRON
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Η XPENG άντλησε περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της ρομποτικής, ανεβάζοντας την αποτίμηση της επιχείρησης σε πάνω από 6,3 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη ιδιωτική χρηματοδότηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον κλάδο του embodied AI στην Κίνα.Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για την έρευνα και ανάπτυξη hardware και software, στην εκπαίδευση και εξέλιξη των μοντέλων Physical AI, στη δημιουργία δεδομένων υψηλής ποιότητας, στην ανάπτυξη υποδομών μαζικής παραγωγής και στη διεθνή εμπορική επέκταση. Η XPENG θα εξακολουθήσει να έχει το management του τομέα ρομποτικής, ο οποίος θα παραμείνει μέρος του Ομίλου και θα συνεχίσει να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

Το ανθρωποειδές IRON

Πρωταγωνιστής της στρατηγικής της XPENG στον τομέα του Physical AI είναι το νέας γενιάς ανθρωποειδές ρομπότ IRON, το οποίο συνδυάζει ανθρωπόμορφο σχεδιασμό και κίνηση με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Το IRON διαθέτει 76 ανεξάρτητους άξονες κίνησης σε όλο το σώμα και 21 σε κάθε χέρι, προσφέροντας υψηλά επίπεδα κινητικότητας και επιδεξιότητας. Η XPENG έχει αναπτύξει inhouse το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογικής του υποδομής, από την αρχιτεκτονική και τα συστήματα κίνησης έως τα chips, τους ελεγκτές, τις μονάδες κίνησης, τα χέρια και τα συστήματα AI.

Στον τομέα της υπολογιστικής ισχύος, το IRON διαθέτει τρία Turing AI chips, τα οποία προσφέρουν ισχύ έως 2.250 TOPS. Η ισχύς αυτή επιτρέπει στο μοντέλο Physical AI να λειτουργεί απευθείας πάνω στο ρομπότ, δίνοντας στο IRON τη δυνατότητα να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό, με χαμηλή καθυστέρηση και αυξημένη ασφάλεια δεδομένων.Παράλληλα, η XPENG αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μεταφέροντας στη ρομποτική τα πρότυπα ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και την εμπειρία της στη μαζική παραγωγή.

Μαζική παραγωγή από το 2026

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON αναμένεται να περάσει στη φάση της μαζικής παραγωγής έως το τέλος του 2026. Αρχικά, θα αξιοποιηθεί εμπορικά σε καταστήματα και εγκαταστάσεις της XPENG ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Κίνα και στις διεθνείς αγορές προγραμματίζονται για το 2027.

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