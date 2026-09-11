Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια

Η Honda έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που έλαβε την ανώτατη δυνατή διάκριση των 5 αστέρων στην αξιολόγηση Products/Services Rating του FIA Road Safety Index. Ο Δείκτης Οδικής Ασφάλειας της FIA αναβαθμίστηκε από κλίμακα 3 σε 5 αστέρων, με την προσθήκη τριών νέων πεδίων αξιολόγησης: Σχεδιασμός (Planning), Παρακολούθηση της Απόδοσης στην Ασφάλεια (Monitoring of Safety Performance) και Διαχείριση Κουλτούρας Ασφάλειας & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Safety Culture Management & Supply Chain).



Ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις αξιολόγησης, η Honda διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης σε 17 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων πωλήσεών της σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Η Honda έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 50% έως το 2030 τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050.Η σημαντική αυτή διάκριση ανακοινώθηκε στο Autodromo Nazionale Monza, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια του Formula One Italian Grand Prix, τον Σεπτέμβριο.