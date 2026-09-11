Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια

Στην αξιολόγηση Products/ Services Rating τ ου FIA Road Safety Index

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 13:19 Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank
11.09.26 , 12:49 Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
11.09.26 , 12:38 Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
11.09.26 , 12:37 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
11.09.26 , 12:31 Αποφύλακίζεται την Τρίτη ο Ηλίας Κασιδιάρης
11.09.26 , 12:28 Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
11.09.26 , 12:25 Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
11.09.26 , 12:10 Συγκινεί ο Κονταρός για Μαζωνάκη: «Ήταν περήφανος για την Κρήτη του»
11.09.26 , 12:00 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
11.09.26 , 11:54 Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
11.09.26 , 11:36 Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
11.09.26 , 11:16 Ύπνος: Πώς επηρεάζει την υγεία μας το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας
11.09.26 , 11:15 Μαγνησία: Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης
11.09.26 , 10:46 Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
11.09.26 , 10:39 Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda έγινε η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που έλαβε την ανώτατη δυνατή διάκριση των 5 αστέρων στην αξιολόγηση Products/Services Rating του FIA Road Safety Index. Ο Δείκτης Οδικής Ασφάλειας της FIA αναβαθμίστηκε από κλίμακα 3 σε 5 αστέρων, με την προσθήκη τριών νέων πεδίων αξιολόγησης: Σχεδιασμός (Planning), Παρακολούθηση της Απόδοσης στην Ασφάλεια (Monitoring of Safety Performance) και Διαχείριση Κουλτούρας Ασφάλειας & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Safety Culture Management & Supply Chain).

Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις αξιολόγησης, η Honda διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης σε 17 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων πωλήσεών της σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Η Honda έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 50% έως το 2030 τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050.Η σημαντική αυτή διάκριση ανακοινώθηκε στο Autodromo Nazionale Monza, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια του Formula One Italian Grand Prix, τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ PRODUCTS/ SERVICES RATING Τ ΟΥ FIA ROAD SAFETY INDEX
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
Αυτοκινητο
Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Αυτοκινητο
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Αυτοκινητο
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Toyota Yaris Cross.: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Αυτοκινητο
Toyota Yaris Cross: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Αυτοκινητο
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Αυτοκινητο
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
Αυτοκινητο
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αυτοκινητο
Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
Αυτοκινητο
CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top