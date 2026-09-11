Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Η σύλληψη ήρθε μετά την πολύωρη έρευνα χθες στο ιατρείο και τη συλλογή ψηφιακών και άλλων πειστηρίων.

Στον εισαγγελέα θα βρεθούν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Κρίσιμη θεωρείται και η σημερινή νεκροψία - νεκροτομή, η οποία αναβλήθηκε χθες, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των τριών ωρών

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού στις 16:00 και έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να τη διαψεύδει, καθώς φέρεται να καταγράφουν τον τραγουδιστή να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τις 13:00. Η απόκλιση αυτή ξεπερνά τις τρεις ώρες και αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός που θα έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις

Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ είχε κληθεί για την παραλαβή του τραγουδιστή το απόγευμα. Το ερώτημα είναι πλέον τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση;

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επίσης και η ίδια η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, της θεραπείας, στην οποία είχε προγραμματίσει να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στην αρχική της κατάθεση ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, διασώστες του ΕΚΑΒ φέρονται να κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Μάλιστα εκτιμάται πως οι γιατροί προσπαθούσαν να το καθαρίσουν και να το βγάλουν από τη λειτουργία.

Παράλληλα, χθες κατά την έρευνα στο ιατρείο από τα τεχνικά δεδομένα της συγκεκριμένης συσκευής προέκυψε πως όντως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία για σημαντικό χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με όσα φέρονται να ισχυρίστηκαν οι γιατροί.

Κατά την ίδια έρευνα στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στον εξοπλισμό του χώρου κατά τους προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο επίκεντρο των ερευνών είναι τι συνέβη από τη στιγμή που έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας κατηγορηματικά ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένο μηχάνημα και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και μπορεί να γίνει μόνο σε συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν ΜΕΘ.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον πότε εγκαταστάθηκαν οι συσκευές, υπό ποιες προϋποθέσεις χρησιμοποιούνταν και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε ειδικός αιματολόγος

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί αναζήτησαν ενημέρωση από εξειδικευμένους γιατρούς για την πλασμαφαίρεση, τις προϋποθέσεις πραγματοποίησής της και τους πιθανούς κινδύνους.

Από την έρευνα στο ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για αρκετή ώρα πριν από τον θάνατό του

Ειδικός αιματολόγος κατέθεσε στις αρχές, εξηγώντας πώς γίνεται οι διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως η συγκεκριμένη πράξη απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το τσιρότο στο κεφάλι και η πτώση στη σκάλα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες έχει και η αναφορά για τραυματισμό του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στο ιατρείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε στο ιατρείο είχε ένα τσιρότο στο μέτωπο από πτώση όπως είπε σε σκάλα

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσαν η γιατρός και μία υπάλληλος, ο τραγουδιστής είχε τσιρότο στο κεφάλι. Όταν τον ρώτησαν τι του συνέβη, εκείνος φέρεται να τους απάντησε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Θάνατος Μαζωνάκη: «Φύλλο και φτερό» το ιατρείο – Τι κατασχέθηκε

Η έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν πολύωρη. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι Αρχές συγκέντρωσαν μεγάλο όγκο υλικού.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα, έγγραφα, ιατρικοί φάκελοι και σκευάσματα. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον τα ψηφιακά πειστήρια και τα τεχνικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης στην κατοικία των δύο γιατρών στο Ψυχικό, ενώ στη συνέχεια οι δύο οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Αθηνών και συνελήφθησαν.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στρέφεται εναντίον των δύο γιατρών η οικογένεια του τραγουδιστή

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και κατά παντός υπευθύνου, εφόσον προκύψουν σχετικές ποινικές ευθύνες.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι θα ζητηθεί μεταξύ άλλων η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο των γιατρών, όσο και του Γιώργου Μαζωνάκη, ώστε να εξεταστούν οι επικοινωνίες πριν από το περιστατικό.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και κατά παντός υπευθύνου

Παράλληλα, η οικογένεια ζήτησε τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για τη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» η νεκροψία που θα γίνει σήμερα

Η σημερινή νεκροψία - νεκροτομή θεωρείται κομβική για την πορεία της έρευνας.

Οι ιατροδικαστές καλούνται να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία του θανάτου και να συνεκτιμήσουν τα ευρήματα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα ιατρικά δεδομένα και όσα έχουν ήδη συγκεντρωθεί από το ιατρείο.