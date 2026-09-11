Ξεκινούν Τα Σχολεία - Σήμερα Ο Αγιασμός

Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία - Σήμερα ο αγιασμός

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο σχολικό έτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 10:25 Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα: «Όταν έρθω ξανά, ελπίζω τα Γλυπτά να είναι εδώ»
11.09.26 , 10:05 Σπύρος Πολίτης:Ο Έλληνας πίσω από τον ήχο της νέας ταινίας του Tony Robbins
11.09.26 , 10:03 Στιγμές συγκίνησης στο Θέατρο Άλσος: Όλοι μια φωνή για τον «Μαζώ»
11.09.26 , 10:00 Φτιάξτε εύκολα και απλά, λεμονάτο μοσχαράκι με τηγανητές πατάτες
11.09.26 , 09:55 Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων o Κυριάκος Μητσοτάκης
11.09.26 , 09:42 Πέτρου Ράλλη: Καταδίωξη και ξύλο μεταξύ οδηγών
11.09.26 , 09:22 Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
11.09.26 , 09:05 Έλενα Παπαρίζου: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα, για σένα. Καλό ταξίδι»
11.09.26 , 09:05 Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
11.09.26 , 09:03 «Μου ψιθύριζε "Σε αγαπώ", ενώ καιγόταν στους Δίδυμους Πύργους»
11.09.26 , 09:00 Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
11.09.26 , 07:49 Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
11.09.26 , 07:25 Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία - Σήμερα ο αγιασμός
11.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Σεπτεμβρίου
11.09.26 , 00:04 Ξέσπασε η Χρονοπούλου: «Δεν ζήτησα ποτέ λεφτά για θεραπείες του παιδιού»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Έλενα Παπαρίζου: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα, για σένα. Καλό ταξίδι»
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Στιγμές συγκίνησης στο Θέατρο Άλσος: Όλοι μια φωνή για τον «Μαζώ»
Οι εντυπωσιακές παρουσίες στο δείπνο της χρονιάς για την UNESCO
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Πέτρου Ράλλη: Καταδίωξη και ξύλο μεταξύ οδηγών
Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε γεύματα βρεφονηπιακού σταθμού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ξεκινούν Τα Σχολεία - Σήμερα Ο Αγιασμός
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανοίγουν τις πόρτες τους για τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τον καθιερωμένο αγιασμό να σηματοδοτεί και επίσημα τη νέα σχολική χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, μεταξύ άλλων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το υπουργείο έχει ήδη παρουσιάσει τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, που αφορά 13.842 σχολικές μονάδες και περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές.

Επιστρέφουν σήμερα στα θρανία οι μαθητές όλων των σχολείων

Επιστρέφουν σήμερα στα θρανία οι μαθητές όλων των σχολείων

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τον Αύγουστο ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση από το 2019 σε περισσότερους από 53.000. Παράλληλα, στόχος ήταν περίπου 30.000 αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

Για πρώτη φορά επεκτείνεται επίσης στα δημόσια σχολεία η εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate - IB), με τμήματα σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027. Το υπουργείο έχει ανακοινώσει τα σχολεία που θα λειτουργήσουν τμήματα IB, μεταξύ των οποίων το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, η Ευαγγελική Σχολή, το Βαρβάκειο και σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, στη νέα σχολική χρονιά εφαρμόζονται αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, ενώ εισάγεται και το μάθημα της Ηθικής για μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά. Το υπουργείο έχει ήδη εκδώσει οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το 2026-2027.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και γλωσσομάθεια

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνεται φέτος, καθώς τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα επεκτείνονται και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, πέρα από τη Γ΄ Λυκείου. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ξεκινά πιλοτικά η δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Στη νέα σχολική χρονιά κάνουν επίσης «πρεμιέρα» νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
 |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αμάλ Κλούνεϊ: Τι Είπε Για Τα Γλυπτά Του Παρθενώνα
Ελλαδα
Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα: «Όταν έρθω ξανά, ελπίζω τα Γλυπτά να είναι εδώ»
Πέτρου Ράλλη: Άγρια Καταδίωξη Και Τροχαίο - Πέντε Προσαγωγές
Ελλαδα
Πέτρου Ράλλη: Καταδίωξη και ξύλο μεταξύ οδηγών
Θάνατος Μαζωνάκη: Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Δάφνη:Έβαλαν Απορρυπαντικό Αντί Για Ξύδι Σε Γεύματα Σχολείου
Ελλαδα
Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε γεύματα βρεφονηπιακού σταθμού
Ποιος Είναι Ο Επικεφαλής Του Ιατρείου Που Πέθανε Ο Μαζωνάκης
Ελλαδα
Ποιος είναι ο επικεφαλής του ιατρείου που πέθανε ο Μαζωνάκης
Τζόκερ Κλήρωση 10/9/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 10/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.500.000 ευρώ
Θάνατος Μαζωνάκη: Τι Αποκαλύπτει Ο Διασώστης Του ΕΚΑΒ
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Ο διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγε στο ιατρείο αποκλειστικά στο Star
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές Της Γιατρού Σε Άλλη Υπόθεση
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Είχαν βρεθεί συνταγές της γιατρού σε «εργοστάσιο αναβολικών»
Κέρκυρα: 51χρονος Kατηγορείται Ότι Βίαζε Την Εγγονή Του
Ελλαδα
Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top