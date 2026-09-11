Ξεκινούν Τα Σχολεία - Σήμερα Ο Αγιασμός

Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανοίγουν τις πόρτες τους για τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τον καθιερωμένο αγιασμό να σηματοδοτεί και επίσημα τη νέα σχολική χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, μεταξύ άλλων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το υπουργείο έχει ήδη παρουσιάσει τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, που αφορά 13.842 σχολικές μονάδες και περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές.

Επιστρέφουν σήμερα στα θρανία οι μαθητές όλων των σχολείων

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τον Αύγουστο ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση από το 2019 σε περισσότερους από 53.000. Παράλληλα, στόχος ήταν περίπου 30.000 αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

Για πρώτη φορά επεκτείνεται επίσης στα δημόσια σχολεία η εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate - IB), με τμήματα σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027. Το υπουργείο έχει ανακοινώσει τα σχολεία που θα λειτουργήσουν τμήματα IB, μεταξύ των οποίων το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, η Ευαγγελική Σχολή, το Βαρβάκειο και σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, στη νέα σχολική χρονιά εφαρμόζονται αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, ενώ εισάγεται και το μάθημα της Ηθικής για μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά. Το υπουργείο έχει ήδη εκδώσει οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το 2026-2027.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και γλωσσομάθεια

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνεται φέτος, καθώς τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα επεκτείνονται και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, πέρα από τη Γ΄ Λυκείου. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ξεκινά πιλοτικά η δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Στη νέα σχολική χρονιά κάνουν επίσης «πρεμιέρα» νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».