Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου και Αγίας Θεοδώρας της εν Βάστα.

Μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μαζί τον σύζυγό της Δημήτριο και τον γιο της Δημητριανό. Το πού και πότε έγινε το μαρτύριο της οικογένειας δεν αναφέρεται από τους συναξαριστές.

Οι μνήμη τους τιμάται στις 11 Σεπτεμβρίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Ευάνθιος, Ευάνθης και Ευανθία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ευανθία, Εύα, Ευάνθης

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:03 και θα δύσει στις 19:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 36 λεπτά.

Σελήνη 18.8 ημερών