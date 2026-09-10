Ποιος είναι ο επικεφαλής του ιατρείου που πέθανε ο Μαζωνάκης

Στις εναλλακτικές θεραπείες και την ολιστική ιατρική είχε επικεντρωθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια το ζευγάρι των γιατρών με το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Διαφήμιζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν και απευθύνονταν σε ασθενείς απο όλο τον κόσμο, προσφέροντάς τους ανέσεις ακόμη και δωμάτια σε πολυτελή ξενοδοχεία για την διαμονή τους με «τσουχτερές» τιμές.

Ένα ταξίδι ιατρικής αριστείας και ολιστικής θεραπείας διαφήμιζε το ζευγάρι των γιατρών, στο πολυτελές ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γιατρός είχε ειδικότητα στην εσωτερική παθολογία και -όπως ισχυριζόταν- διδακτορικό στην Αιματολογία. Σκοπός του ήταν να φροντίζει την υγεία και την ευεξία των ασθενών του. Συνεργάτης στο ιατρείο η σύζυγός του, η οποία δήλωνε γυναικολόγος και φυσίατρος.

Στο δικό της ιατρείο πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για την πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της στο Facebook διαφήμιζε το συγκεκριμένο μηχάνημα από τον Ιούλιο του 2023.

Έρευνα ΙΣΑ: To 2024 και τον Νοέμβριο του 2025 δεν υπήρχαν μηχανήματα στο ιατρείο

Από τον έλεγχο που είχε κάνει η τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το 2024 και το Νοέμβριο του 2025 δεν υπήρχανμηχανήματα στο πολυτελές ιατρείο.

Το ιατρείο ήταν ευρύχωρο, με άνετα διαμορφωμένους χώρους με ιδιαίτερη διακόσμηση. Στους τοίχους, στις βιβλιοθήκες και στο γραφείο του γιατρού υπήρχαν πολλές εικόνες Αγίων, μία στολή Σαμουράϊ ανάμεσα σε στίβες βιβλίων και ένα σπαθί κατάνα.

Οι γιατροί διαφήμιζαν ακόμα και πολυτελείς ανέσεις για τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλο τον κόσμο. Από δωμάτια σε ξενοδοχεία, μενού με διεθνή κουζίνα, παραλαβή από το αεροδρόμιο.

Το ζευγάρι είχε τέσσερα προγράμματα θεραπείας - Κάθε χρώμα και μια θεραπεία

Ο γιατρός, για να γίνει πιο δελεαστικός, είχε φτιάξει τέσσερα προσαρμοσμένα προγράμματα για συγκεκριμένες ανάγκες όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα του ιατρείου. Μάλιστα, τα προγράμματα ήταν σε χρώματα. Το μπλε για θεραπεία κατά της γήρανσης και της ακμής. Το πράσινο για την ενίσχυση της κυτταρικής ανοσίας και της ηπατικής λειτουργίας, το κίτρινο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και το κόκκινο για ορθοπεδικές επεμβάσεις και βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.