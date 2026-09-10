Πιο σαφές γίνεται το πλαίσιο για την ποιότητα και την αυθεντικότητα του μελιού, καθώς η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές προβλέψεις.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διορθώνει συγκεκριμένες διατυπώσεις και παραπομπές, ώστε το ελληνικό πλαίσιο να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό. Βάρος δίνεται στη γύρη, η οποία αποτελεί φυσικό συστατικό του μελιού και μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη φυτική αλλά και τη γεωγραφική προέλευσή του. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό «αποτύπωμα» του προϊόντος και να συμβάλει στους ελέγχους αυθεντικότητας.

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