Nova Trade in & Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία

Μία νέα υπηρεσία της Nova, με άμεσο οικονομικό όφελος για τους συνδρομητές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Nova λανσάρει την υπηρεσία Trade in & Save, επιτρέποντας στους συνδρομητές να ανταλλάξουν παλιές συσκευές για εκπτώσεις σε νέα smartphones.
  • Η υπηρεσία προάγει την κυκλική οικονομία, επαναχρησιμοποιώντας παλιές συσκευές και μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία βήματα: αξιολόγηση της παλιάς συσκευής, λήψη κουπονιού και αγορά νέου smartphone.
  • Οι επιστραφείσες συσκευές ελέγχονται και επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση, μειώνοντας την ανάγκη παραγωγής νέων.
  • Η Nova ενισχύει τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω της υπηρεσίας, συνδυάζοντας εμπορική καινοτομία με περιβαλλοντική ευθύνη.

Η Nova παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Trade in & Save, δίνοντας στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή, εξασφαλίζοντας άμεση έκπτωση για την αγορά ενός νέου smartphone και δίνοντάς της, ταυτόχρονα, μια δεύτερη ζωή.

Με το Trade in & Save, η αναβάθμιση smartphone γίνεται πιο προσιτή, ενώ η επαναχρησιμοποίηση των παλαιότερων συσκευών συμβάλλει στην επέκταση του κύκλου ζωής τους και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. Η νέα υπηρεσία έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της Nova για την βιωσιμότητα, τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στην καρδιά του Trade in & Save βρίσκεται μια απλή αρχή της κυκλικής οικονομίας: μια συσκευή που μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται να γίνει απόβλητο. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα. Ο συνδρομητής φέρνει την παλιά του συσκευή σε ένα επιλεγμένο κατάστημα Nova*, όπου αξιολογούνται η κατάσταση και η αξία της. Στη συνέχεια, λαμβάνει άμεσα κουπόνι αντίστοιχης αξίας, το οποίο μπορεί να εξαργυρώσει για την αγορά ενός νέου smartphone.

Το όφελος μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η αξία της παλιάς συσκευής μπορεί να συνδυαστεί με τυχόν επιδότηση συσκευής που δικαιούται ο συνδρομητής, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος για την απόκτηση ενός νέου smartphone. 

Από το Trade in στη δεύτερη ζωή

Οι συσκευές που επιστρέφονται μέσω της υπηρεσίας ελέγχονται και, όπου απαιτείται, επισκευάζονται, ώστε να μπορούν να διατεθούν εκ νέου ως μεταχειρισμένες. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται ο κύκλος ζωής τους, περιορίζοντας την ανάγκη για παραγωγή νέων συσκευών και, κατ’ επέκταση, την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών που αυτή συνεπάγεται. Μάλιστα, το περιβαλλοντικό όφελος είναι μετρήσιμο: με την αγορά ενός ανακαινισμένου κινητού τηλεφώνου, η μέση αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπολογίζεται σε 62 kg CO₂-eq.

Για τις συσκευές που δεν μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν, προβλέπεται υπεύθυνη διαχείριση: τα ηλεκτρονικά απόβλητα ταξινομούνται ανά τύπο και προωθούνται στους κατάλληλους φορείς διαχείρισης για την ανάκτηση πρώτων υλών.

Το Trade in & Save έρχεται να ενισχύσει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας που αναπτύσσει η Nova γύρω από τις συσκευές, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες δράσεις επισκευής και ανακύκλωσης.

«Με το Trade in & Save δημιουργούμε αξία σε περισσότερα από ένα επίπεδα: για τους συνδρομητές μας, που μπορούν να μειώσουν το κόστος αναβάθμισης της συσκευής τους, για το περιβάλλον, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και την υπεύθυνη διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και για την ίδια την εταιρεία μας, καθώς ενισχύουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την εμπορική καινοτομία με τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση», τόνισε η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova.

Με το Trade in & Save, η Nova δίνει νέα αξία σε μια παλιά συσκευή που συχνά μένει ξεχασμένη σε ένα συρτάρι, μετατρέποντάς την σε όφελος για την επόμενη αγορά και σε πολύτιμο πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά. Η αναβάθμιση της τεχνολογίας γίνεται πιο προσιτή και, ταυτόχρονα, πιο υπεύθυνη.

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: Trade In & Save - Φέρε το παλιό σου κινητό, αγόρασε καινούργιο | Nova
 

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