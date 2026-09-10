Ανθή Βούλγαρη για Μαζωνάκη: «Κάποιοι να μη χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα»

Παγώμενοι οι παρουσιαστές στην έναρξη της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Οι παρουσιαστές Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποχαιρέτησαν τον τραγουδιστή στην εκπομπή τους, αναφερόμενοι στην καλλιτεχνική του πορεία και τον χαρακτήρα του.
  • Η Βούλγαρη τόνισε ότι κάποιοι δεν πρέπει να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, αναφερόμενη σε ανθρώπους που δεν τον σεβάστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του.
  • Ο Μαζωνάκης ετοιμαζόταν για συναυλία και είχε περάσει δύσκολα τον τελευταίο χρόνο, αλλά είχε καταφέρει να επανέλθει.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε με συγκίνηση, ενώ αναφέρθηκαν και στις κηδείες δύο πιλότων που συνέβησαν την ίδια μέρα.

Με έναν κόμπο στον λαιμό καλημέρισαν τους τηλεθεατές ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, οι οποίοι -όπως όλο το πανελλήνιο- έχουν συγκλονιστεί από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

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Οι παρουσιαστές του «Κοινωνία Ώρα Mega» είπαν το δικό τους «αντίο» στον σπουδαίο τραγουδιστή, μιλώντας τόσο για την καλλιτεχνική του πορεία όσο και για τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

Σε κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος θέλησαν από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής να αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή, μιλώντας όχι μόνο για τον καλλιτέχνη που σημάδεψε με τη φωνή και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αλλά και για τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα.

«Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τραγούδησε τον έρωτα, κλάψαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, στεναχωρηθήκαμε μαζί του. Ένας rock star, πραγματικός rock star από τη Νίκαια. Ένα παιδί λαϊκό, που όμως είχε όλη την αστερόσκονη πάνω του» ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος - Ανθή Βούλγαρη: Συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιορδάνης Χασαπόπουλος - Ανθή Βούλγαρη: Συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

«Σήμερα είναι Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Θα έλεγα ότι είναι μια μαύρη Πέμπτη. Γιατί το λέω αυτό; Δεν είναι μόνο ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι και να πεις, ο Μαζωνάκης ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένα παιδί που δεν έκανε κακό ποτέ σε κανέναν. Αντίθετα, πολλοί του κάνανε κακό και τον τελευταίο χρόνο πέρασε μια ταραχώδη περίοδο. Όμως σήμερα θέλω να το πω κι αυτό. Είναι μια μαύρη Πέμπτη γιατί γίνονται οι κηδείες των δύο πιλότων…

Δεν ξέρω με τον Μαζωνάκη παιδιά έχω στεναχωρηθεί. Εμένα τον βλέπω παντού και με πήραν και πολλά τηλέφωνα. Ό,τι και να πεις, άνθρωπος της νύχτας ότι ήταν ρε παιδί μου ένας μοναχικός άνθρωπος. Ήταν όμως αγαπητός, αγαπητό παιδί. Τον αγαπούσε ο κόσμος» συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τον αγαπούσε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ κοντά στον κόσμο. Ο Γιώργος δεν ήταν φίλος μου, δεν τον ήξερα. Ήταν άνθρωπός μας.. Ήταν ο καλλιτέχνης που ακουμπούσε, ακουμπούσε ρε παιδί μου, ακουμπούσε τα συναισθήματα. Δεν ήταν ο δημοσιοσχετίστας καλλιτέχνης. Ήταν αυθεντικός. Δεν ήθελε πολλά πολλά, δεν ήθελε πολλά για τη ζωή του» τόνισε η δημοσιογράφος.

«Ένας νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Ήταν να κάνει συναυλία στην Τεχνόπολη τώρα, σε λίγες μέρες για τα 33 του χρόνια. Δεν πρόλαβε. Ετοιμαζόταν για τις εμφανίσεις του τον χειμώνα. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι πρόβες, η ομάδα του. Αλλά σε αυτό που είπες ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο πέρασε δύσκολα, αλλά κατάφερε να σηκωθεί, να σταθεί και να με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσει ξανά να τραγουδήσει. Θυμάσαι που λέγαμε πέρυσι, μάλλον λέγανε, αν θα μπορέσει ο Γιώργος να τραγουδήσει μετά την περιπέτεια που είχε με την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, με την δικαστική περιπέτεια που έχει με τις αδελφές του. Εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ. Δεν σεβάστηκαν πολύ αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα. Έτσι; Θα το πούμε και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί» συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Να πούμε και το άλλο. Εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι δήθεν, οι οποίοι θέλαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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