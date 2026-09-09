Κυψέλη: Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα

Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για τα πρώτα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

Νέα σακούλα με οστά εντοπίστηκε στην Αλεπότρυπα, στην Κυψέλη, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε την Τρίτη 8/9 η πρώτη σακούλα.

Ειδικότερα, άγνωστος κάλεσε το 100 και ανέφερε ότι εντόπισε μία σακούλα και μέσα έχει μικρά οστά χωρίς να μπορεί να καταλάβει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή κάτι άλλο.

Υπέδειξε αναλυτικά στους αστυνομικούς τηλεφωνικά πού ακριβώς βρήκε την συγκεκριμένη σακούλα, η οποία ήταν κοντά στο του σημείο οπου είχε εντοπιστεί η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά χθες.

Τα πρώτα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς ανθρωπολόγους.

Οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν στοιχεία για το φύλο, την ταυτότητα και τον χρόνο θανάτου. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ο θάνατος δεν είναι πρόσφατος, όμως τα ακριβή χρονικά όρια θα προκύψουν από την επιστημονική ανάλυση.

Στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια από κάποιο χτύπημα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ αναμένεται να επανεξεταστούν και φάκελοι εξαφανισμένων προσώπων.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση με κάποιο άτομο που έχει δηλωθεί ως αγνοούμενο.

Υπνεθυμίζεται ότι το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν ένα άστοχο σουτ μικρών ποδοσφαιριστών, έστειλε μια μπάλα έξω από το γήπεδο ποδοσφαιρικής ακαδημίας. Ο διευθυντής και προπονητής της ομάδας πήγε να την αναζητήσει και είδε σε εγκαταλελειμμένο σημείο, μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά. Ανάμεσα στα ευρήματα βρισκόταν κι ένα κρανίο.

Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το αποτρόπαιο θέαμα.