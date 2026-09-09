Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Ολλανδός έκλεψε ταξί και «πάτησε» τον ταξιτζή

Ο 34χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όταν ένας 34χρονος Ολλανδός φέρεται να άρπαξε ταξί από τον 57χρονο οδηγό του και στη συνέχεια να προσπάθησε να διαφύγει με το όχημα, παρασύροντάς τον.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:25, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο 34χρονος προσέγγισε το ταξί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έβγαλε τον οδηγό από το όχημα προκειμένου να πάρει τη θέση του και να απομακρυνθεί.

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Ο 57χρονος προσπάθησε να τον εμποδίσει, όμως κατά την προσπάθεια διαφυγής ο άνδρας κινήθηκε με το ταξί, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον οδηγό. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.

Μόλις οι Αρχές ενημερώθηκαν για την κλοπή, τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση αναζήτησης για τον εντοπισμό τόσο του οχήματος όσο και του 34χρονου. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν το ταξί στην περιοχή του Ρέντη και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλέους.

Λίγα μέτρα μακριά από το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

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Ο 34χρονος οδηγήθηκε στη συνέχεια στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για την υπόθεση.

 

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