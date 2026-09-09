Αναμφισβήτητα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει ένα από τα πιο καλογυμνασμένα σώματα στον χώρο της ελληνικής showbiz και η γυμναστική αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την προπόνησή του στο γυμναστήριο, όπου πραγματοποιεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό workout.

Φορώντας αθλητικά ρούχα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκτελεί διαφορετικές ασκήσεις με αλτήρες και όργανα γυμναστικής, ανεβάζοντας την ένταση και δοκιμάζοντας τις αντοχές του. Με λίγα λόγια, κάνει lock in και τα δίνει όλα στην προπόνησή του, με το αποτέλεσμα της συστηματικής άσκησης να είναι εμφανές στο κορμί και στη φυσική του κατάσταση.

Δες το βίντεο που ανέβασε στα social media o Kωνσταντίνος Αργυρός:

Πέρα από τη γυμναστική, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη του συναυλία στη Γαλλία. Η εμφάνισή του θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι, κάτι που, όπως έχει αποκαλύψει, αποτελούσε ένα μεγάλο όνειρό του.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν πάντα ένα όνειρό μου. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η στιγμή επιτέλους ήρθε! Η πρώτη μου συναυλία στη Γαλλία, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου ελπίζω η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος» έχει πει.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες ο Axwell έπαιξε το «Αθήνα Μου» στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και το Primer, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό.

