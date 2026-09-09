Sandra Bullock: Αποκάλυψε ότι έχασε δύο φορές τα μαλλιά της

Πώς την βοήθησε η Jennifer Aniston

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Sandra Bullock αποκάλυψε ότι έχει χάσει τα μαλλιά της δύο φορές λόγω στρες.
  • Αναφέρθηκε στη βοήθεια που έλαβε από προϊόντα περιποίησης μαλλιών της Jennifer Aniston.
  • Η ηθοποιός απέδωσε την πυκνότητα των μαλλιών της και στα γονίδια της Γερμανίδας γιαγιάς της.
  • Μίλησε για τη νέα της ταινία Practical Magic 2, την οποία αφιερώνει στην κόρη της, Laila.
  • Εξέφρασε την επιθυμία της να είναι καλή μητέρα και να στηρίξει την κόρη της.

Μια προσωπική αποκάλυψη για την περιπέτεια που έχει αντιμετωπίσει με τα μαλλιά της έκανε η Sandra Bullock, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη φίλη της, Jennifer Aniston, για το περιοδικό *Interview*.

MPOYLOK

Με αφορμή ένα κομπλιμέντο της Aniston για τα μακριά και πλούσια μαλλιά της, η 62χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει περάσει δύο φορές περίοδο έντονης τριχόπτωσης εξαιτίας του στρες.

«Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με Chia Pet είναι χάρη στα προϊόντα σου», είπε αρχικά στη Jennifer Aniston, αναφερόμενη στη σειρά περιποίησης μαλλιών της.

Στη συνέχεια, η Sandra Bullock μίλησε για την προσωπική της εμπειρία: «Έχω περάσει δύο περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκαν». Η ίδια απέδωσε μέρος της πυκνότητας των μαλλιών της και στα γονίδιά της: «Αυτό το οφείλω επίσης στη Γερμανίδα γιαγιά μου. Είχε ένα κεφάλι γεμάτο πυκνά, ατίθασα μαλλιά. Πήρα αυτά τα γονίδια».

 

 

Η νέα της ταινία νέα της ταινία Practical Magic 2

Η Sandra Bullock αναφέρθηκε ακόμη στη νέα της ταινία Practical Magic 2, την οποία χαρακτήρισε μια «ερωτική επιστολή γεμάτη συγγνώμες» προς τη 12χρονη κόρη της, Laila.

«Αυτό είναι το δικό μου γράμμα αγάπης προς τη Laila. Η κόρη μου μοιάζει πολύ με την Kylie, τον χαρακτήρα που υποδύεται η Joey King, και ξέρεις τη Laila, είναι φωτιά», ανέφερε.

«Ήθελα να της χαρίσω ένα γράμμα αγάπης μέσα από τις συγγνώμες μου. Aν έχω αποτύχει, αν δεν ξέρω πώς να πω το σωστό πράγμα, ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε η Sandra Bullock.

«Το μόνο που θέλω είναι να κάνω το σωστό απέναντί της, να τη βοηθήσω να είναι τόσο γενναία όσο ήδη είναι, και αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που φοβάται. Εκείνη δεν είναι. Πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να της συμβεί, γιατί έχει ήδη καταφέρει να επιβιώσει».

Εκτός από τη Laila, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι μητέρα και του 16χρονου Louis.
 

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