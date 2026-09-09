CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη

Νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης

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CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
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Η Βελμάρ φέρνει τη CHANGAN στην Κρήτη, με το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιώντας ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της μάρκας στην ελληνική αγορά.Η νέα έκθεση έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της CHANGAN, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, φιλόξενο και τεχνολογικά προηγμένο χώρο που αποτυπώνει το όραμα της μάρκας για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα.

Στο νέο κατάστημα οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της μάρκας:

CHANGAN Deepal S05 Plug-in Hybrid: Το νέο CHANGAN Deepal S05 Plug-in Hybrid συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης με τη νέα γενιά ultra hybrid τεχνολογίας, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση στην καθημερινότητα και δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων ταξιδιών χωρίς περιορισμούς.

CHANGAN Deepal S05: Χάρη στη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC, το CHANGAN Deepal S05 μπορεί να ανακτήσει έως και 240 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 15 λεπτά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις και περισσότερη ελευθερία στον προγραμματισμό κάθε διαδρομής.

CHANGAN Deepal S07: Με αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα στην πόλη, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και premium χαρακτηριστικά άνεσης, το CHANGAN Deepal S07 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη

Ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία της Βελμάρ για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το νέο κατάστημα προσφέρει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία πώλησης και δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης (test drive).Ταυτόχρονα, η εταιρεία διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη των κατόχων CHANGAN μετά την αγορά (After Sales). Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο της Βελμάρ διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και πλήρως οργανωμένο τμήμα ανταλλακτικών εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε στάδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

· Διεύθυνση Έκθεσης & Συνεργείου: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Οδός Ρ’, Αρ.1, Τ.Κ.

· Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810 3

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