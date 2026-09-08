Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τον γνωστό δημοσιογράφο

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Το έζησε με την ψυχή του ο Νίκος Ευαγγελάτος: Πανηγύρισε το 5-0 της ΑΕΚ με τον Νικόλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0 στην OPAP ARENA, προσφέροντας εντυπωσιακή εμφάνιση.
  • Ο Νίκος Ευαγγελάτος παρακολούθησε τον αγώνα από κοντά με τον γιο του, Νικόλα.
  • Κάθε γκολ της ΑΕΚ προκάλεσε πανηγυρισμούς, με το πρώτο να σημειώνεται στο 11' από τον Βάργκα.
  • Η ΑΕΚ σκόραρε πέντε φορές, με τους Βάργκα, Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι να σημειώνουν τα γκολ.
  • Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονα συναισθήματα και γιορτινή ατμόσφαιρα στην εξέδρα.

Ξέφρενους πανηγυρισμούς και έντονα συναισθήματα χάρισε η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Άρη στην OPAP ARENA, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να ζει από κοντά κάθε στιγμή της αναμέτρησης μαζί με τον γιο του, Νικόλα.

Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

Ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και παρακολούθησε τον αγώνα από κοντά, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του. Η εικόνα τους στις εξέδρες αποτυπώνει τη διάθεση της βραδιάς, καθώς η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μεγάλη γιορτή.

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Κάθε γκολ της Ένωσης έδινε ακόμη μεγαλύτερη αφορμή για πανηγυρισμούς. Από το πρώτο τέρμα του Βάργκα στο 11ο λεπτό μέχρι το τελικό 5-0, η ατμόσφαιρα στην OPAP ARENA γινόταν ολοένα και πιο εκρηκτική.

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Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

Ο Ευαγγελάτος, εμφανώς παρασυρμένος από την εξέλιξη του αγώνα, πανηγύρισε με ενθουσιασμό μαζί με τον Νικόλα, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά πατέρα και γιου.

Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άρη. Ο Βάργκα βρήκε ξανά δίχτυα στο 62', ο Μαρίν έκανε το 3-0 στο 67', ο Κοϊτά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 75', ενώ ο Ζίνι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 90'.

Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

Το τελικό σφύριγμα βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μια εμφατική πεντάρα και τον κόσμο της να απολαμβάνει μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο γιος του Νικόλας έγιναν κομμάτι των πανηγυρισμών, ζώντας από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

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