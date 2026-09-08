Το έζησε με την ψυχή του ο Νίκος Ευαγγελάτος: Πανηγύρισε το 5-0 της ΑΕΚ με τον Νικόλα

Ξέφρενους πανηγυρισμούς και έντονα συναισθήματα χάρισε η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Άρη στην OPAP ARENA, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να ζει από κοντά κάθε στιγμή της αναμέτρησης μαζί με τον γιο του, Νικόλα.

Νίκος Ευαγγελάτος: Έζησε έντονα το 5-0 της ΑΕΚ μαζί με τον γιο του

Ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και παρακολούθησε τον αγώνα από κοντά, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του. Η εικόνα τους στις εξέδρες αποτυπώνει τη διάθεση της βραδιάς, καθώς η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μεγάλη γιορτή.

Κάθε γκολ της Ένωσης έδινε ακόμη μεγαλύτερη αφορμή για πανηγυρισμούς. Από το πρώτο τέρμα του Βάργκα στο 11ο λεπτό μέχρι το τελικό 5-0, η ατμόσφαιρα στην OPAP ARENA γινόταν ολοένα και πιο εκρηκτική.

Ο Ευαγγελάτος, εμφανώς παρασυρμένος από την εξέλιξη του αγώνα, πανηγύρισε με ενθουσιασμό μαζί με τον Νικόλα, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά πατέρα και γιου.

Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άρη. Ο Βάργκα βρήκε ξανά δίχτυα στο 62', ο Μαρίν έκανε το 3-0 στο 67', ο Κοϊτά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 75', ενώ ο Ζίνι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 90'.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μια εμφατική πεντάρα και τον κόσμο της να απολαμβάνει μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο γιος του Νικόλας έγιναν κομμάτι των πανηγυρισμών, ζώντας από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας.