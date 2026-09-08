Ασλανίδου- Μενιδιάτης: Χορεύουν Stayin' Alive πριν την πρεμιέρα τους

Special guest ο Παναγιώτης Μαύρος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος συνεργάζονται στο «THEAMA».
  • Η φωτογράφιση τους είχε χαρούμενη ατμόσφαιρα με πειράγματα και γέλια.
  • Η πρεμιέρα των εμφανίσεών τους είναι προγραμματισμένη για 2 Οκτωβρίου.
  • Η συνεργασία τους έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στο κοινό από τις φήμες στα social media.
  • Αναμένονται αξέχαστες βραδιές με μουσική και διασκέδαση.

Γέλια, πειράγματα, μουσική, φώτα, «κλικ» και πολλή ανυπομονησία. 

Μελίνα Ασλανίδου & Χρήστος Μενιδιάτης

Μελίνα Ασλανίδου & Χρήστος Μενιδιάτης

Αυτά τα συστατικά διαμόρφωσαν το κλίμα στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη και του Παναγιώτη Μαύρου εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης. 

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές πως η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage. Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν μια… βαρετή διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν άπαντες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή! 

Ενδεικτικό του καλού κλίματος της φωτογράφισης ήταν ο ξέφρενος χορός του μουσικού σχήματος υπό τους ήχους του «Stayin' Alive». 

 

@melinaaslanidou.official Όταν η φωτογράφιση γίνεται… πάρτι! 😎🎶 Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης & Παναγιώτης Μαύρος σε backstage mood, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μας ταξίδι στο THEAMA! Και κάπως έτσι αρχίζουμε… με χαμόγελα, χορό και πολλή καλή ενέργεια! ✨ THEAMA 2026–2027 🔥 @Christos Menidiatis @Παναγιώτης Μαυρος @THEAMA ATHENS ♬ πρωτότυπος ήχος - Melina Aslanidou Official

 

Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο κορυφαίους και ιδιαίτερα αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια! 

Παναγιώτης Μαύρος: Από το Κουφονήσι, viral στο TikTok και στα πανηγύρια

Παναγιώτης Μαύρος

Παναγιώτης Μαύρος

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πώς το σχήμα αυτό είχε ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, από όταν ακόμα κυκλοφορούσε στα social media ως απλή φήμη. 

Τώρα όμως είναι πραγματικότητα! Με τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Χρήστο Μενιδιάτη και μαζί τους τον Παναγιώτη Μαύρο να ετοιμάζονται πυρετωδώς, η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στο «THEAMA» στις 2 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει.

Χρήστος Μενιδιάκης - Μελίνα Ασλανίδου - Παναγιώτης Μαύρος

Χρήστος Μενιδιάκης - Μελίνα Ασλανίδου - Παναγιώτης Μαύρος

 

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ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ
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