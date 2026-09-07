Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος

Το εμβληματικό θέατρo ανοίγει τον χώρο στην ηλεκτρονική μουσική

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Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος
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Το NEPENTHE συμπληρώνει τέσσερα χρόνια και γιορτάζει την επέτειό του την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλσος, στο Πεδίον του Άρεως.

Για πρώτη φορά, το εμβληματικό θέατρο στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει τον χώρο του στην ηλεκτρονική μουσική και μετατρέπεται σε ένα ξεχωριστό open-air σκηνικό, μέσα στο πράσινο του πάρκου, με θέα τον Λυκαβηττό.

Σε rooftops, νησιά, απρόσμενες γωνιές της πόλης και χώρους με ξεχωριστό χαρακτήρα, το NEPENTHE έχει δημιουργήσει μέσα σε τέσσερα χρόνια τη δική του διαδρομή στην Αθήνα και όχι μόνο. Το επετειακό event έρχεται να γιορτάσει αυτή τη διαδρομή, μαζί με όλους όσοι έχουν γίνει μέρος της.

THE BAUSA

Στο line-up της βραδιάς βρίσκονται οι THE BAUSA, το νορβηγικό trio που γνώρισε μεγάλη διεθνή απήχηση με το “Magnetic”. Το track έγινε viral, συγκέντρωσε εκατομμύρια streams και έφερε τους THE BAUSA στο προσκήνιο της διεθνούς dance σκηνής.

Τα DJ sets τους χαρακτηρίζονται από ένταση και ενέργεια, με μια προσέγγιση που βρίσκεται ανάμεσα σε DJ set και live performance. Στο Θέατρο Άλσος, οι THE BAUSA θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά highlights της βραδιάς.

Yulia Niko b2b Ede

Η Yulia Niko συναντά τον Ede σε ένα back-to-back set που φέρνει δύο διεθνείς artists στην ίδια κονσόλα.

Η Yulia Niko έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στη διεθνή electronic και melodic house σκηνή, ενώ ο Ede έχει ξεχωρίσει με τις παραγωγές και τα sets του. Μαζί, θα

παρουσιάσουν ένα set που κινείται ανάμεσα σε melodic και underground ήχους, με τη δυναμική ενός μεγάλου open-air event.

Το ελληνικό line-up

Το διεθνές line-up συμπληρώνουν οι BRB, Pablo Nuevo και Evanjelia, τρία ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής.

Οι τρεις artists θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα της βραδιάς, διαμορφώνοντας τη μουσική ροή από την έναρξη μέχρι το κλείσιμο.

Στοιχεία εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες: 17:00 – 23:00 (Οι πόρτες κλείνουν στις 19:00)

Τοποθεσία: Θέατρο Άλσος, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα Εισιτήρια: Από 18€ · cometogether.live (διαθέσιμες προσφορές για 2+ εισιτήρια)

Line-up: THE BAUSA · Yulia Niko b2b Ede · BRB · Pablo Nuevo · Evanjelia

Dress code: Something White · #DRESSCODEWHITE

Για ένα βράδυ, το Θέατρο Άλσος φιλοξενεί το NEPENTHE στο κέντρο του Πεδίου του Άρεως, με τον Λυκαβηττό να βρίσκεται στο βάθος. Ένα νέο location για το NEPENTHE και το σημείο συνάντησης για τον εορτασμό των τεσσάρων χρόνων του.

Τέσσερα χρόνια NEPENTHE. Μαζί.

Αν έχεις υπάρξει μέρος της διαδρομής, ξέρεις.

Αν αυτή είναι η πρώτη σου φορά, ήρθε η στιγμή να τη ζήσεις.

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