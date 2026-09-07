Mελετώντας τα trends της νέας σεζόν που μόλις εγκαινιάστηκε, οι καινούργιες αφίξεις μάς βάζουν σιγά σιγά σε φθινοπωρινό mood, φέρνοντας μαζί τους updated εκδοχές αγαπημένων classices που αξίζει να μπουν στη shopping list μας.

Ανάμεσά τους οι μπότες είναι το αξεσουάρ που έχει κερδίσει κυρίαρχο ρόλο στις συλλογές F/W 2026-27 κι αναδεικνύεται σε must-have της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας.

Από τα biker boots μέχρι τις ψηλές μπότες, η φετινή σεζόν έχει επιλογές για κάθε διάθεση. Αυτές είναι οι τάσεις που ξεχωρίζουμε.

Biker boots

Οι biker boots κάνουν δυναμικό comeback στις πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας ’26, με οίκους όπως οι Ann Demeulemeester, Balenciaga και Dries Van Noten να τις συνδυάζουν με αυστηρά tailored σύνολα αλλά και θηλυκά φορέματα. Οι πιο edgy εκδοχές τους ξεχωρίζουν για τα μεταλλικά στοιχεία, τα λουριά και τις αγκράφες, ενώ τα χαμηλά, chunky τακούνια ενισχύουν τη δυναμική αισθητική τους.

Sock boots

Σαν δεύτερο δέρμα, τα sock boots αγκαλιάζουν τη γάμπα και δημιουργούν μια καθαρή, sleek γραμμή. Από τους οίκους Acuazzura και Chloe μέχρι την Celine η εφαρμοστή σιλουέτα τους αναδεικνύει τη γραμμή του ποδιού και λειτουργεί ιδανικά τόσο με φούστες όσο και με παντελόνια.

Thigh-high boots

Οι μπότες που φτάνουν μέχρι πάνω από το γόνατο επιστρέφουν θεαματικά. Οι φετινές εκδοχές φτάνουν ψηλά στον μηρό και προσδίδουν αβίαστη κομψότητα κι αισθησιασμό στα καθημερινά looks. Συνδύασέ τες με μια μίνι φούστα ή ένα φόρεμα με άνοιγμα για να τους δώσεις την προσοχή που τους αξίζει.

Δείτε αναλυτικά τις φετινές τάσεις στις μπότες, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου