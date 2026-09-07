Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Η άφιξη της νέας σεζόν φέρνει την επιθυμία για ένα νέο ζευγάρι μπότες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 17:00 Πέντε μέρες, πέντε ταινίες, πέντε Α’ Τηλεοπτικές Προβολές στο Star!
07.09.26 , 16:47 Κακοκαιρία Daniel: 18 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους
07.09.26 , 16:36 Τροχαίο Πύργος: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες- ΙΧ διέσχισε κάθετα την Εθνική
07.09.26 , 16:02 «Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο
07.09.26 , 16:00 Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος
07.09.26 , 15:43 Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
07.09.26 , 15:36 Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
07.09.26 , 15:32 H εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις
07.09.26 , 15:23 H Starland επιστρέφει ανανεωμένη με νέες σειρές
07.09.26 , 15:22 Φινλανδία: Νεαρός κατηγορείται για κακοποίηση 361 παιδιών μέσω social media
07.09.26 , 15:18 Ελληνοτουρκικά: Συνεχίζει να προκαλεί η Άκγυρα, σε ένα θερμό φθινόπωρο
07.09.26 , 15:17 Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
07.09.26 , 15:01 Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
07.09.26 , 14:51 Αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση του εγκλήματος της Κυψέλης
07.09.26 , 14:38 Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Κάποιες μπότες σχεδιάστηκαν για να μην περνούν απαρατήρητες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mελετώντας τα trends της νέας σεζόν που μόλις εγκαινιάστηκε, οι καινούργιες αφίξεις μάς βάζουν σιγά σιγά σε φθινοπωρινό mood, φέρνοντας μαζί τους updated εκδοχές αγαπημένων classices που αξίζει να μπουν στη shopping list μας.

Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Ανάμεσά τους οι μπότες είναι το αξεσουάρ που έχει κερδίσει κυρίαρχο ρόλο στις συλλογές F/W 2026-27 κι αναδεικνύεται σε must-have της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας.

Δεν αντέχεις άλλο τα ψηλοτάκουνα; Μήπως να αναζητήσεις κάποια λύση;

Από τα biker boots μέχρι τις ψηλές μπότες, η φετινή σεζόν έχει επιλογές για κάθε διάθεση. Αυτές είναι οι τάσεις που ξεχωρίζουμε.

Biker boots

Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Οι biker boots κάνουν δυναμικό comeback στις πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας ’26, με οίκους όπως οι Ann Demeulemeester, Balenciaga και Dries Van Noten να τις συνδυάζουν με αυστηρά tailored σύνολα αλλά και θηλυκά φορέματα. Οι πιο edgy εκδοχές τους ξεχωρίζουν για τα μεταλλικά στοιχεία, τα λουριά και τις αγκράφες, ενώ τα χαμηλά, chunky τακούνια ενισχύουν τη δυναμική αισθητική τους.

Sock boots

Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Σαν δεύτερο δέρμα, τα sock boots αγκαλιάζουν τη γάμπα και δημιουργούν μια καθαρή, sleek γραμμή. Από τους οίκους Acuazzura και Chloe μέχρι την Celine η εφαρμοστή σιλουέτα τους αναδεικνύει τη γραμμή του ποδιού και λειτουργεί ιδανικά τόσο με φούστες όσο και με παντελόνια.

Thigh-high boots

Οι μπότες της νέας σεζόν: 5+1 τάσεις που ανυπομονώ να φορέσω φέτος

Οι μπότες που φτάνουν μέχρι πάνω από το γόνατο επιστρέφουν θεαματικά. Οι φετινές εκδοχές φτάνουν ψηλά στον μηρό και προσδίδουν αβίαστη κομψότητα κι αισθησιασμό στα καθημερινά looks. Συνδύασέ τες με μια μίνι φούστα ή ένα φόρεμα με άνοιγμα για να τους δώσεις την προσοχή που τους αξίζει.

Δείτε αναλυτικά τις φετινές τάσεις στις μπότες, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΥΓΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
ΜΠΟΤΕΣ
 |
BIKER BOOTS
 |
THIGH HIGH BOOTS
 |
COWBOY BOOTS
 |
SOCK BOOTS
 |
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
 |
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα φετινά shoe trends
Μοδα
Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα
Καλοκαιρινά Αρώματα
Μοδα
Summer Perfume: τα αρώματα που αξίζουν μια θέση στη βαλίτσα σου
Hair Tips: Τρία Λάθη Που Κάνουν Οι Σγουρομάλλες
Μοδα
Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη
Κουντουρά: Φέρνει την ελληνική μόδα & γλώσσα στις Βρυξέλλες
Μοδα
Η Έλενα Κουντουρά φέρνει την ελληνική μόδα και γλώσσα στις Βρυξέλλες
Το Styling Που Θα Σας Αποθεώσει
Μοδα
Τα μυστικά του σωστού styling, για να αισθάνεστε πάντοτε αυτοπεποίθηση!
Βελούδο
Μοδα
Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου
Business Casual Outfits
Μοδα
Business casual outfits: Δημιουργήστε το πιο πετυχημένο look για το γραφείο
Καλοκαιρινό look τον Σεπτέμβριο
Μοδα
Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι
Summer chic
Μοδα
6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top