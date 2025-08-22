Τα μυστικά του σωστού styling, για να νιώθετε πάντα αυτοπεποίθηση!

Οι γυναίκες επενδύουμε πολλά χρήματα στην εμφάνισή μας. Αυτές οι αγορές αφορούν τόσο στο κομμάτι της ομορφιάς, όσο και σε αυτό της μόδας. Μιλώντας για το δεύτερο, ρούχα, αξεσουάρ και υποδήματα μπαινοβγαίνουν στην γκαρνταρόμπα μας κάθε σεζόν και μας βοηθούν να δημιουργήσουμε τα looks των ονείρων μας.

Ένα από τα σημαντικότερα μυστικά του σωστού styling, αποτελεί η αγορά κομματιών που θεωρούνται basics, τα οποία είναι διαχρονικά και fashionable / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ποια είναι όμως τα σημαντικότερα μυστικά του σωστού styling τα οποία οφείλεις να γνωρίζεις, αν στόχος σου είναι να νιώθεις αυτοπεποίθηση μέσα σε κάθε σύνολο;

Ένα από τα πιο σημαντικά μυστικά αποτελεί η αγορά κομματιών που θεωρούνται basics. Η συγκεκριμένη ανάγκη ύπαρξης αυτών των κομματιών στην γκαρνταρόμπα συχνά δεν είναι στις προτεραιότητες των γυναικών, όμως αυτό είναι και το tip που βοηθάει στη δημιουργία effortless chic συνόλων. Επένδυσε σε designer basics, όπως ένα blazer ή μια τσάντα τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο και τέτοια ποιότητα υλικών ώστε να αντέχουν στο χρόνο και να μην χάνουν την πολυτελή τους εικόνα.

Styling tip που δεν θα βγει ποτέ εκτός μόδας είναι το γεγονός πως πρέπει να επενδύεις για την γκαρνταρόμπα σου έχοντας πάντοτε ως κριτήριο το τι ταιριάζει στη σιλουέτα σου. Αγόρασε ρούχα σε γραμμές οι οποίες κολακεύουν το σώμα σου, όποιος κι αν είναι αυτός.

Δώστε ενδιαφέρον στο look σας «πάιζοντας» με patterns / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τέλος, μη φοβάσαι να «παίξεις» με patterns. Η μονοχρωμία είναι αγαπημένη τάση και πολλές γυναίκες προτιμούν να φορούν σύνολα τα οποία βασίζονται σε αυτήν, όπως navy blue, total black ή white. Όμως ένας εύκολος τρόπος για να φρεσκάρεις την γκαρνταρόμπα σου και για να προκαλέσεις ενδιαφέρον με το look σου, είναι να φορέσεις για παράδειγμα μια μπλούζα με prints ή ένα εμπριμέ φόρεμα. Ένα κομμάτι όπως ένα printed top μπορεί αμέσως να αναβαθμίσει ένα κοστούμι και να σε βοηθήσει να μετατρέψεις ένα πιο επίσημο σύνολο σε fashionable. Το point είναι να μπορείς να κάνεις rotation στα ρούχα της γκαρνταρόμπας σου ώστε να συνδυάζεις τα πιο απλά με τα πιο ψαγμένα.

Πηγή: allyou.gr