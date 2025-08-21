3+1 δημιουργικοί τρόποι για να φορέσεις το λευκό jean σου!

Πώς να το εντάξεις στα σύνολά σου

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 11:16 «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!»: Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
21.08.25 , 11:15 Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο- Τρεις τραυματίες
21.08.25 , 10:53 ΠΑΟΚ: Ποιος παίκτης φαίνεται να αποχωρεί λόγω χαμηλής απόδοσης
21.08.25 , 10:53 «Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μάνα της Ασπασίας Μπόγρη
21.08.25 , 10:36 Mazda CX-80: Το καλύτερο μεγάλο SUV από τον Euro NCAP
21.08.25 , 10:17 Η πιο γλυκιά πρόβα! Η Ανδρομάχη τραγουδά με τον μπεμπάκο της
21.08.25 , 10:06 Μέτσοβο: «Είναι σε καλή κατάσταση» - Τα νεότερα για την υγεία του 15χρονου
21.08.25 , 09:45 Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου: Οι on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη
21.08.25 , 09:43 «Μου Φάνηκε Περίεργο…»: Η Χριστίνα Μπόμπα για τις κρίσεις άγχους
21.08.25 , 09:38 3+1 δημιουργικοί τρόποι για να φορέσεις το λευκό jean σου!
21.08.25 , 09:33 Καιρός: Μίνι καύσωνας προ των πυλών- Στους 42°C η θερμοκρασία την Παρασκευή
21.08.25 , 09:11 Σιωπηλή πνευμονία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσετε
21.08.25 , 09:07 «Στα μαχαίρια» Τραμπ-Μαδούρο: Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική
21.08.25 , 09:04 Oι «Βρικόλακες» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Radar
21.08.25 , 09:03 Μιχάλης Μενιδιάτης: Η λαμπρή καριέρα, η προσωπική ζωή & το πρόβλημα υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι στιλιστικές συμβουλές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το τέλειο denim look
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είτε θέλεις ένα κομψό σύνολο για το γραφείο, είτε μια πιο χαλαρή εμφάνιση για το Σαββατοκύριακο, το λευκό denim είναι η τέλεια βάση. Και ναι, ας καταρρίψουμε κάποια στιγμή το μύθο που το θέλει να είναι συνδεδεμένο μόνο με την άνοιξη και το καλοκαίρι. Για την ακρίβεια, είναι αυτή η ακτίδα φωτός που αποζητάς ολόκληρη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Ανάμεσα σε cropped, straight και wide-leg γραμμές, σε αποχρώσεις από off-white μέχρι ecru, υπάρχει σίγουρα μια εκδοχή που ταιριάζει στο στιλ σου. Συνδύασέ το με κομμάτια-κλειδιά της ντουλάπας σου — όπως ένα λευκό T-shirt, ένα έντονο πουκάμισο ή ένα διαχρονικό jacket — και θα έχεις ένα look κομψό, ευέλικτο και πολύ πιο εύκολο απ’ όσο φαντάζεσαι.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kasia (@cvseev)

 

Το total white είναι το νέο total black

Ο πιο εύκολος τρόπος για να υιοθετήσεις ένα χρώμα στα καθημερινά σου looks, είναι η μονοχρωματική επιλογή. Προτίμησε να ρίξεις από πάνω σου ένα λευκό barn jacket ή ένα denim πανωφόρι με ένα καθαρό και λαμπερό άσπρο T-shirt.

 

 

Ολοκλήρωσε με το jean παντελόνι σου, ένα ζευγάρι sneakers στην ίδια απόχρωση και μια τσάντα. Σε περίπτωση που σου φαίνεται υπερβολικό το αποτέλεσμα, μπορείς να προσθέσεις λίγο χρώμα μέσα από τα παπούτσια και τη τσάντα. 

 

 

Μια λαμπερή πινελιά 

Αν το total white δεν είναι και η καλύτερη επιλογή σου, μπορείς να προτιμήσεις να ενσωματώσεις μια πιο χρωματιστή πινελιά. Μια χρωματιστή μπλούζα σε φωτεινή απόχρωση, ή μια δερμάτινη ζώνη σε κάποια έντονη απόχρωση είναι μια καλή προσθήκη στο σύνολό σου. Τώρα μπορείς να πάρεις την tote bag σου και τα γυαλιά ηλίου σου και να ξεκινήσεις την ημέρα σου.

 

Η ιδανική επιλογή για το γραφείο 

Το μυστικό για ένα office-ready look με λευκό τζιν είναι η σωστή γραμμή. Προτίμησε ψηλόμεσα σχέδια με πιο φαρδύ, ίσιο μπατζάκι παντελονιού κόψιμο. Συνδυασμένα με ένα λευκό πουκάμισο, δημιουργούν ένα αλάνθαστο σύνολο που αποπνέει κομψότητα και επαγγελματισμό.

 

 

Βlazer με λευκό denim παντελόνι για πρωινές και βραδινές εντυπωσιακές εμφανίσεις

Ένας έξυπνος τρόπος να περάσεις τη γκαρνταρόμπα σου από τον χειμώνα στην άνοιξη, κρατώντας το λευκό τζιν κατάλληλο για το γραφείο, είναι να το συνδυάσεις με κομμάτια tailoring. Ένα blazer με δομή δίνει την απαραίτητη κομψότητα και μεταμορφώνει το τζιν σε σοφιστικέ επιλογή για μέρα γεμάτη meetings.

Δοκίμασε cropped bootcut ή wide-leg σχέδια για μια γραμμή που είναι κομψή και επαγγελματική. Πρόσθεσε μια ευρύχωρη tote που χωράει laptop και slingback γόβες με χαμηλό τακούνι — τα αξεσουάρ που δηλώνουν πως... εννοείς business.

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
JEANS
 |
ΛΕΥΚΟ ΤΖΙΝ
 |
ΤΖΙΝ
 |
DENIM
 |
MΟΔΑ
 |
TIPS ΜΟΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top