Streetwear: Πώς να δημιουργήσετε ένα μοντέρνο ντύσιμο σε αυτό το στιλ!

Συμβουλές για το πιο fashionable καθημερινό streetwear look!

Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες: Unsplash.com
Η καθημερινή μόδα έχει βρει εδώ και χρόνια το πιο cool και ανεπιτήδευτο «πρόσωπό» της μέσα από το streetwear. Ένα στιλ που γεννήθηκε στους δρόμους και κατέκτησε πολύ γρήγορα τις πασαρέλες, σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ντουλάπας ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Είτε θέλουμε να πετύχουμε ένα άνετο look για τον καφέ με φίλους, είτε να δώσουμε μια fashionable πινελιά στις καθημερινές μας εμφανίσεις, το streetwear μάς δίνει πλέον άπειρες επιλογές. Sneakers, φαρδιά hoodies και αξεσουάρ με χαρακτήρα γίνονται εργαλεία έκφρασης και ανάδειξης του χαρακτήρα μας.

Ας δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε το τέλειο σύνολο streetwear που θα ξεχωρίσει, χωρίς να χάνουμε την άνεση που θα πρέπει να το χαρακτηρίζει σε μία casual έξοδο.

Ποια είναι τα βασικά κομμάτια του streetwear που πρέπει να έχετε;

Το streetwear ξεκινά με κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και το στιλ. Υπερμεγέθη φούτερ και t-shirts είναι η βάση, ενώ τα cargo ή baggy παντελόνια προσθέτουν τον urban χαρακτήρα που θέλουμε. Τα sneakers είναι το απόλυτο must στα υποδήματα και εδώ οι επιλογές είναι ανεξάντλητες. Από τα κλασικά αθλητικά brands όπως η new balance, η Nike και η adidas μέχρι τα πιο μοντέρνα κομμάτια της Skechers, η γκάμα των φετινών κολεξιόν καλύπτει κάθε γούστο. Αντίστοιχα, τα αμιγώς streetwear brands, όπως η Vans αποτελούν εξίσου έξυπνες και ευέλικτες επιλογές.

Streetwear: Πώς να δημιουργήσετε ένα μοντέρνο ντύσιμο σε αυτό το στιλ!

Το streetwear ξεκινά με κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και το στιλ. Τα sneakers είναι το απόλυτο must στα υποδήματα και εδώ οι επιλογές είναι ανεξάντλητες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μην ξεχνάμε τα bomber ή τα τζιν jackets που λειτουργούν ως statement κομμάτια για τους μεταβατικούς μήνες αλλά και τον χειμώνα. Η χρωματική παλέτα φυσικά αφορά το στυλ και τις προτιμήσεις μας, και μπορεί να είναι είτε minimal (μαύρο, λευκό, γκρι) είτε πιο τολμηρή με έντονα χρώματα και prints. Το σημαντικό είναι να νιώθετε ότι το look σας εκφράζει!

Πουκάμισο ως φόρεμα: Το στιλιστικό trend που θα αποθεώσει τις διακοπές σου!

Πώς να συνδυάσετε άνεση και στιλ στο καθημερινό streetwear look;

Το κλειδί για ένα επιτυχημένο streetwear outfit είναι ο έξυπνος συνδυασμός υφών και αξεσουάρ. Ένα φαρδύ φούτερ μπορεί να ισορροπήσει τέλεια με ένα slim fit παντελόνι, ενώ τα sneakers μπορούν να δώσουν την τελική πινελιά που χρειάζεστε.

Τα αξεσουάρ παίζουν επίσης τεράστιο ρόλο. Από καπέλα τύπου bucket μέχρι backpacks και τσάντες ώμου, οι επιλογές και εδώ είναι πολλές.

Μη φοβηθείτε να πειραματιστείτε με πολλαπλά στρώματα στο ντύσιμο (layering). Για παράδειγμα, ένα αμάνικο γιλέκο πάνω από ένα hoodie μπορεί να κάνει τη διαφορά στο στιλ. Όσον αφορά την άνεση, στα περισσότερα streetwear κομμάτια, δεν αποτελεί καν πρόβλημα! Μην ξεχνάμε ότι τα κομμάτια στα οποία αναφερόμαστε έχουν φτιαχτεί για να συνδυάζουν την απόλυτη άνεση με το χαλαρό, αλλά και ξεχωριστό στιλ.

Streetwear: Πώς να δημιουργήσετε ένα μοντέρνο ντύσιμο σε αυτό το στιλ!

Το κλειδί για ένα επιτυχημένο streetwear outfit είναι ο έξυπνος συνδυασμός υφών και αξεσουάρ. Ένα φαρδύ φούτερ μπορεί να ισορροπήσει τέλεια με ένα slim fit παντελόνι, ενώ τα sneakers μπορούν να δώσουν την τελική πινελιά που χρειάζεστε / Φωτογραφία: Unsplash.com

Γιατί το streetwear παραμένει τόσο δημοφιλής επιλογή για όλες τις ηλικίες;

Η δύναμη του streetwear βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την άνεση, αλλά και στον συνδυασμό διαχρονικότητας και προσαρμοστικότητας. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μόδα, αλλά ένας τρόπος ζωής που συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και προσωπική έκφραση.

Από τους εφήβους που υποστηρίζουν το στιλ αυτό στην καθημερινότητα του σχολείου, μέχρι τους ενήλικες που το ενσωματώνουν σε casual ντυσίματα για διασκέδαση αλλά και δουλειά, το streetwear έχει τη μοναδική ικανότητα να «μιλά» σε όλες τις ηλικίες.

Η δημοφιλία του ενισχύεται από brands που επενδύουν κάθε σεζόν σε νέες σειρές προϊόντων, υψηλή ποιότητα και σχεδιασμό που αντέχει στο χρόνο. Είναι από τα ελάχιστα στιλ που μπορούν να φορεθούν με την ίδια ευκολία όλη τη μέρα, σε έναν περίπατο στο πάρκο, σε μια βραδινή έξοδο ή ακόμη και σε οποιοδήποτε ταξίδι. Πάντα με τον ίδιο χαλαρό αέρα που το έκανε θρύλο!

Back to Top