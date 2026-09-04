Κουντουρά: Φέρνει την ελληνική μόδα & γλώσσα στις Βρυξέλλες

Η Έλενα Κουντουρά φέρνει την ελληνική μόδα και γλώσσα στις Βρυξέλλες

Η Ελιά στην Ευρωβουλή: Ένα eco fashion project- έκπληξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 15:53 Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
04.09.26 , 15:49 GNTM
04.09.26 , 15:41 Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγραψε ιστορία: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία
04.09.26 , 15:26 Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
04.09.26 , 15:15 Κοπεγχάγη: Συνάντηση 5 κρατών για «κέντρα επιστροφής» μεταναστών εκτός Ε.Ε.
04.09.26 , 14:50 Τραγική κατάληξη στην Κρήτη: Νεκρός ο 71χρονος σέρφερ που αγνοούταν
04.09.26 , 14:42 Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα
04.09.26 , 14:25 Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
04.09.26 , 14:16 Μαραθώνας: Συνελήφθησαν κόρη και εγγονός μετά την εύρεση των λειψάνων
04.09.26 , 14:16 Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
04.09.26 , 14:00 Αλμπάνης: Το ιδιαίτερο σχόλιο για την Κλέλια Ανδριολάτου και η απάντησή της
04.09.26 , 14:00 Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή στο σχολείο;
04.09.26 , 13:39 Στικούδη: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5. Το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης»
04.09.26 , 12:50 Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
04.09.26 , 12:46 Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα μπουν τα ποσά στους λογαριασμούς
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Μαραθώνας: Συνελήφθησαν κόρη και εγγονός μετά την εύρεση των λειψάνων
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 13:51
Κουντουρά: Φέρνει την ελληνική μόδα & γλώσσα στις Βρυξέλλες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πρωτοβουλία και φιλοξενία της Ευρωβουλευτού Έλενας Κουντουρά, η φωτογραφική έκθεση «Από το Α έως το Ω» θα παρουσιαστεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα SPINELLI 1G. Μια ξεχωριστή συνάντηση ελληνικής μόδας, φωτογραφίας, ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και οικολογικής συνείδησης, με εμπνευστή και δημιουργό του concept τον Eco Stylist Δημήτρη Γραμματικογιάννη, φωτογραφική υλοποίηση από τον Διονύση Κούτση και πρωταγωνίστρια τη διεθνή Ελληνίδα μοντέλο Ολίβια Βασιλοπούλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου και καθιερώθηκε επίσημα το 2017, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Η Έλενα Κουντουρά, με τη διεθνή της εμπειρία στον χώρο της μόδας και την πολυετή πολιτική της παρουσία στην Ευρώπη, αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και συμβολική αξία της φωτογραφικής σειράς «Από το Α έως το Ω» και αποφάσισε να φιλοξενήσει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιλογή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργεί έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας με το ευρωπαϊκό κοινό. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η ελληνική μόδα, η φωτογραφία, η ελληνική γλώσσα, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η οικολογική συνείδηση ταξιδεύουν στην καρδιά της Ευρώπης, αναδεικνύοντας μια Ελλάδα σύγχρονη, δημιουργική, εξωστρεφή και με ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες της.

Στην καρδιά του «Από το Α έως το Ω» βρίσκεται ο Δημήτρης Γραμματικογιάννης, Eco Stylist και εμπνευστής του concept. Με σταθερή οικολογική ματιά, έχει διαμορφώσει μια δημιουργική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τη μόδα ως μέσο πολιτισμού και αφήγησης. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η αξία της τοπικότητας, η ελληνική δημιουργία και η ανάγκη για έναν πιο υπεύθυνο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης αποτελούν βασικούς άξονες της δουλειάς του.

Η αρχική έμπνευση γεννήθηκε από την εικόνα της Ολίβιας Βασιλοπούλου, μπροστά σε μια ελιά που φέρει και το όνομά της. Μια φαινομενικά απλή εικόνα αποτέλεσε την αφετηρία για ένα ολόκληρο εικαστικό σύμπαν. «Η αρχική έμπνευση ήταν να δημιουργήσω ένα editorial με την Ολίβια μπροστά σε μια ελιά που φέρει και το όνομά της. Η εξέλιξη της ιδέας ήταν αυτόματη…», αναφέρει ο Δημήτρης Γραμματικογιάννης.

Από αυτή την πρώτη εικόνα γεννήθηκε ένας συμβολικός κόσμος όπου η ελιά, η γυναίκα-εργάτρια της γης, η ελληνική γη, η γλώσσα, η μόδα και η βιωσιμότητα συναντώνται. Η φύση δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά γίνεται αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας.

Ο παγκοσμίου κύρους φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας Διονύσης Κούτσης, η φωτογραφική του προσέγγιση είναι σκηνοθετική και κινηματογραφική, μεταφέρει την ιδέα στη φωτογραφική εικόνα, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό ελληνικό φως σε πρωταγωνιστή και ταυτόχρονα την ανθρώπινη παρουσία ως ισότιμο στοιχείο στην αφήγηση. Το φως διαπερνά το πρόσωπο της Ολίβια και δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο μοντέλο, τα ενδύματα, την ελιά και το φυσικό τοπίο. Η φωτογραφία δεν λειτουργεί ως απλή καταγραφή της μόδας, αλλά ως αυτόνομη εικαστική αφήγηση.

Στο κέντρο αυτής της αφήγησης βρίσκεται η Ολίβια Βασιλοπούλου. Διεθνές μοντέλο και ομογενής, με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες, γνώση πέντε γλωσσών και διεθνή καριέρα στην ασιατική αγορά, και φαβορί για τον τίτλο του Miss Universe Greece 2026, αποτελεί τη μούσα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη. Μέσα από το πρόσωπο, την παρουσία και την αύρα της, γίνεται το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας που γνωρίζει τις ρίζες της, αλλά ταυτόχρονα συνομιλεί με τον κόσμο.

Η φωτογράφιση δημιουργήθηκε για τον ιστότοπο  Ethical Ode, του γνωστού Εco Stylist, ως ωδή στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερο στοιχείο της έκθεσης αποτελεί η εικαστική παρέμβαση του Βαγγέλη Κυριακού, ο οποίος ενσωμάτωσε σε βασικές φωτογραφίες στίχους του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από το εμβληματικό έργο Άξιον Εστί:  «Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική». Η γλώσσα παρουσιάζεται ως ζωντανός φορέας πολιτισμού, γνώσης, σκέψης και δημιουργίας, με διαχρονική παρουσία που ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας.

Κεντρικό σύμβολο της φωτογραφικής αφήγησης είναι η ελιά, διαχρονικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Οι δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών συνομιλούν με τις υφές του κορμού, τις αποχρώσεις του ελαιώνα και το ελληνικό φως. Η μόδα γίνεται προέκταση του περιβάλλοντος, ενώ η επιλογή ελληνικών σχεδιαστικών σημάτων αναδεικνύει τη σημασία της τοπικότητας και της βιώσιμης δημιουργίας.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η γυναίκα της ελληνικής γης: η γυναίκα που καλλιεργεί, σπέρνει, θερίζει, συλλέγει και δημιουργεί. Μια αθόρυβη δύναμη που κουβαλά αρχαία γνώση και σύγχρονη αντοχή. Η μορφή της συνομιλεί συμβολικά με την αρχαία ελληνική γραμματεία και, ιδιαίτερα, με τις «Βάκχες» του Ευριπίδη και τις «Όρνιθες» του Αριστοφάνη.

Στον ίδιο συμβολικό κόσμο εντάσσεται η κουκουβάγια, σύμβολο σοφίας και γνώσης. Η παρουσία της συνδέει την ελληνική πολιτιστική παράδοση με την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον.

Στη φωτογράφιση συμμετέχουν τα ελληνικά σχεδιαστικά σήματα DASSIOS, DAPHNE VALENTE, ISSI ATHENS, IOANNA KOURBELA, LAMPRINI MOUROUTI, MUSA COLLECTION, CHRYSANTHI FARMAKI, KATERINA KAROUSSOS, FLOWERS&LEAVES, SPEIRA BAGS, KALLIOPE JEWELLERY, JELENA GAVELA, ZEUS&DIONE, DAPHNE KOURENTZI και BON PROJECT.

Η δημιουργική ομάδα

Ιδέα/ Eco Stylist: Δημήτρης Γραμματικογιάννης

Φωτογραφία: Διονύσης Κούτσης

Μούσα / Μοντέλο: Ολίβια Βασιλόπουλου

Εικαστική Παρέμβαση: Ευάγγελος Κυριακός

Επιμέλεια προσώπου & μαλλιών: Κωνσταντίνος Μπέζας, Μαρία Ιωαννίδου

Βοηθοί styling: Αριάδνη Σουργιεδάκη, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (AKTO Art & Design College)

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Στράτου Ελευθερίου, ιδρυτή του σήματος ISSI ATHENS.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hair Tips: Τρία Λάθη Που Κάνουν Οι Σγουρομάλλες
Μοδα
Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη
Το Styling Που Θα Σας Αποθεώσει
Μοδα
Τα μυστικά του σωστού styling, για να αισθάνεστε πάντοτε αυτοπεποίθηση!
Βελούδο
Μοδα
Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου
Business Casual Outfits
Μοδα
Business casual outfits: Δημιουργήστε το πιο πετυχημένο look για το γραφείο
Καλοκαιρινό look τον Σεπτέμβριο
Μοδα
Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι
Summer chic
Μοδα
6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε
Τι Παπούτσια Να Φορέσεις Αν Δεν Αντέχεις Τα Ψηλοτάκουνα
Μοδα
Δεν αντέχεις άλλο τα ψηλοτάκουνα; Μήπως να αναζητήσεις κάποια λύση;
Επιλέγοντας Το Τέλειο Travel Outfit
Μοδα
Ταξιδέψτε με στιλ! Ο απόλυτος fashion οδηγός για κομψές εμφανίσεις!
Παρεό Το Απόλυτο Summer Essential
Μοδα
Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top