6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε

Αν θέλετε να είστε chic, θυμηθείτε: Η κομψότητα ξεκινά από τις λεπτομέρειες

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Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν, όμως η κομψότητα παραμένει διαχρονική

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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το στιλ γίνεται πιο ανάλαφρο, πιο ανεπιτήδευτο και πιο αυθεντικό. Δεν χρειάζονται περίπλοκοι συνδυασμοί ή υπερβολές για να δημιουργήσετε μια κομψή εμφάνιση.

6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε

Αντίθετα, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και μετατρέπουν ακόμη και το πιο απλό outfit σε ένα σύνολο που αποπνέει φινέτσα.

Τα βασικά κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Από ένα διαχρονικό χτένισμα μέχρι τη σωστή υφή ή μια μονοχρωματική παλέτα, αυτά είναι τα έξι στοιχεία που αξίζει να εντάξετε στις φετινές καλοκαιρινές σας εμφανίσεις.

Δείτε τα 6 στοιχεία:

Χαμηλός κότσος & εντυπωσιακά σκουλαρίκια

6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε

Ένας χαμηλός κότσος είναι από τις πιο κομψές επιλογές του καλοκαιριού. Αναδεικνύει τον λαιμό και τους ώμους, ενώ παράλληλα δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοσμήματα. Επιλέξτε ένα ζευγάρι statement σκουλαρίκια για να προσθέσετε λάμψη χωρίς υπερβολές και να χαρίσετε στο look μια διακριτική, γαλλική αισθητική.

Μάξι φούστα με high-neck top

Οι ισορροπημένες αναλογίες είναι το μυστικό μιας κομψής σιλουέτας. Μια αέρινη μάξι φούστα συνδυασμένη με ένα εφαρμοστό αμάνικο ή ψηλόλαιμο τοπ δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα θηλυκό και σύγχρονο. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που προσαρμόζεται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δαντελένιες λεπτομέρειες

6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε

Η δαντέλα και το broderie anglaise επιστρέφουν δυναμικά κάθε καλοκαίρι και όχι άδικα. Προσθέτουν υφή, ρομαντισμό και χαρακτήρα ακόμη και στα πιο minimal σύνολα. Ένα λευκό τοπ ή πουκάμισο με κεντήματα συνδυάζεται ιδανικά με λινά παντελόνια ή denim, δημιουργώντας ένα διαχρονικό resort-inspired look.

Αυτά είναι τα 5 πιο στιλάτα prints του καλοκαιριού - Πώς θα τα φορέσετε!

Αέρινα μάξι φορέματα

Υπάρχουν λίγα κομμάτια τόσο ευέλικτα όσο ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα. Είναι η εύκολη επιλογή που δείχνει πάντα προσεγμένη, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο styling. Επιλέξτε φυσικά υφάσματα και ουδέτερες ή παστέλ αποχρώσεις για μια εμφάνιση που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Μονοχρωματικοί συνδυασμοί

6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε

Τα monochromatic looks συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού. Αποχρώσεις όπως το λευκό, το μπεζ, το ιβουάρ ή το απαλό καφέ δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει πολυτελές και ισορροπημένο. Η μονοχρωμία χαρίζει συνοχή στο outfit και αναδεικνύει τις γραμμές και τις υφές των ρούχων.

Welcome August: 3 μοδάτα looks για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

Boho πινελιές

Τα κρόσσια, οι μακραμέ υφές και τα χρυσά κοσμήματα με boho επιρροές δίνουν χαρακτήρα στις καλοκαιρινές εμφανίσεις. Δεν χρειάζονται υπερβολές· ακόμη και μία μόνο boho λεπτομέρεια αρκεί για να προσθέσει προσωπικότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα στο ντύσιμό σας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ink MyLife (@ink.com_mylife)

Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν, όμως η κομψότητα παραμένει διαχρονική. Επιλέγοντας ποιοτικά υφάσματα, καθαρές γραμμές και διακριτικές λεπτομέρειες, μπορείτε να δημιουργήσετε εμφανίσεις που αποπνέουν φινέτσα και αυτοπεποίθηση σε κάθε περίσταση. Άλλωστε, πολλές φορές το πιο εντυπωσιακό look είναι εκείνο που μοιάζει αβίαστο.

Πηγή άρθρου: MyLife.com.cy

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