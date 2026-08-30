Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party -Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ααράου

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Ελβετία: Πυροβολισμοί σε εκδήλωση στο Ααράου - Πληροφορίες για πολλά θύματα/ ERT News

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια rave party στο ιπποδρόμιο της Ααράου στην Ελβετία.
  • Τουλάχιστον ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από το περιστατικό.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε μαζική επέμβαση και προειδοποίησε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
  • Οι πυροβολισμοί συνέβησαν γύρω στις 03:00 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του ετήσιου Aarauer Rave με 3.500 συμμετοχές.
  • Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν κατά ριπάς.

Περιστατικό με πυρά κατά τη διάρκεια της νύκτας σε rave party στην Ελβετία και συγκεκριμένα, στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Το event  διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύχτα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

 

 

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