Περιστατικό με πυρά κατά τη διάρκεια της νύκτας σε rave party στην Ελβετία και συγκεκριμένα, στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Το event διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύχτα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

SWITZERLAND| Multiple victims reported in a shooting that occurred at a rave party in Aarau. A major rescue operation is currently underway. pic.twitter.com/xOTVWLRpC9 — Breaking X (@BreakingXAlerts) August 30, 2026