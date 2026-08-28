Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα

Ο γάμος με τη Μέτε-Μάριτ, ο Τζέφρι Έπσταϊν και οι κατηγορίες του θετού γιου

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Πηγή: Με πληροφορίες από Associated Press / Φωτογραφία αρχείου AP (Dusan Vranic)
Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για βιασμό / Βίντεο αρχείου Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάακον Η' αναλαμβάνει τον θρόνο της Νορβηγίας μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε'.
  • Η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει σκανδάλων, όπως η καταδίκη του θετού γιου Μάριους Χόιμπι για βιασμό.
  • Η σύζυγος του Χάακον, Μέτε-Μάριτ, έχει ζητήσει συγγνώμη για τις παλαιότερες επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
  • Η Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης μεταμόσχευσης πνεύμονα.
  • Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα γίνεται διάδοχος του θρόνου.

Νέα εποχή ξεκινά για τη μοναρχία στη Νορβηγία, μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε’, με τον 53χρονο διάδοχο Χάακον να αναλαμβάνει τον θρόνο ως βασιλιάς Χάακον Η’. 

Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας - Στον θρόνο ο γιος του Χάακον

Ο νέος μονάρχης καλείται να διατηρήσει τη δημοτικότητα και τη σταθερότητα του θεσμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων, μεταξύ άλλων της δικαστικής υπόθεσης του θετού γιου του, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αλλά και των παλαιότερων επαφών της συζύγου του, Μέτε-Μάριτ, με τον Τζέφρι Έπσταϊν. 

Ο γάμος με τη Μέτε-Μάριτ 

Η προσωπική ζωή του νέου βασιλιά βρέθηκε στο επίκεντρο ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με τη Μέτε-Μάριτ Τιέσεμ Χόιμπι. 

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 σε μουσικό φεστιβάλ. Η Μέτε-Μάριτ ήταν τότε ανύπαντρη μητέρα, ενώ το παρελθόν της και οι αναφορές για παρουσία της σε πάρτι όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στη νορβηγική κοινωνία. 

Νορβηγία: Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ  / Φωτογραφία αρχείου AP (Ebrahim Noroozi)

Παρά τις αντιδράσεις, ο Χάακον έλαβε την έγκριση του πατέρα του και οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2001 στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο. 

Χάακον - Μέτε Μάριτ

Φωτογραφία αρχείου AP (Kin Cheung)

Απέκτησαν δύο παιδιά, την Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους. Ο Χάακον ανέλαβε επίσης τον ρόλο του θετού πατέρα του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος δεν έχει βασιλικό τίτλο. 

Η υπόθεση Χόιμπι και ο Έπσταϊν 

Η εικόνα της βασιλικής οικογένειας υπέστη μεγάλο πλήγμα από την υπόθεση του Χόιμπι. Τον Ιούνιο καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού, ενώ καταδικάστηκε επίσης για επίθεση και κακοποίηση στο πλαίσιο στενής σχέσης. Αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση. 

Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παλαιότερες επαφές της Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η ίδια έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη σχέση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι έκρινε λανθασμένα τη διατήρηση της επαφής μαζί του. Δεν κατηγορείται για παράνομη πράξη. 

Σκάνδαλο στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε σχέσεις με τον Επστάιν

Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα

Φωτογραφία αρχείου AP (Dusan Vranic)

Σημειώνεται ότι η Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει παράλληλα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το 2018 διαγνώστηκε με σπάνια μορφή χρόνιας πνευμονικής ίνωσης και τον Ιούνιο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα. 

Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα

Από διάδοχος, βασιλιάς - Ποιος είναι ο Χάακον Η’ 

Ο Χάακον είχε ήδη αναλάβει επανειλημμένα καθήκοντα αντιβασιλέα τα τελευταία χρόνια, καθώς η υγεία του πατέρα του είχε επιβαρυνθεί. Ως εκ τούτου, η μετάβαση στον θρόνο δεν αποτελεί άγνωστη διαδικασία για τον ίδιο. 

Η μεγαλύτερη κόρη του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, γίνεται πλέον διάδοχος του νορβηγικού θρόνου. 

Νορβηγία: O Xάακον με την κόρη του πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

O Xάακον με την κόρη του πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ / Φωτογραφία αρχείου AP (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix)

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

H βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας - Από πίσω και αριστερά: ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι και ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπας Χάακον - Μπροστά, από αριστερά: η διάδοχος πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, η βασίλισσα Σόνια και ο βασιλιάς Χάραλντ / Φωτογραφία αρχείου AP (Lise Aaserud)

Ο Χάακον γεννήθηκε το 1973 και είναι το δεύτερο παιδί του Χάραλντ Ε’ και της βασίλισσας Σόνια. Αν και έχει μεγαλύτερη αδελφή, τη Μάρθα Λουίζ, έγινε διάδοχος επειδή, όταν γεννήθηκε, η νομοθεσία έδινε προτεραιότητα στους άνδρες απογόνους. Η αλλαγή του Συντάγματος το 1990, που καθιέρωσε την απόλυτη πρωτοτοκία, δεν εφαρμόστηκε αναδρομικά. 

Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και Σπουδές Ανάπτυξης στο London School of Economics. Παράλληλα, έχει αποφοιτήσει από τη Βασιλική Ναυτική Ακαδημία της Νορβηγίας και έχει εκπαιδευτεί ως διπλωμάτης. 

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