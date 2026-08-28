Νέα τουρκική πρόκληση: Drone παραβίασε το FIR Αθηνών - Σηκώθηκαν F-16

Νέα πρόκληση στο Αιγαίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.26 , 14:00 Αγάπη ή Συμβιβασμός; Πώς θα αναγνωρίσεις τι συμβαίνει πραγματικα;
28.08.26 , 13:54 Βέροια: Πώς η εκδρομή της 18χρονης Κατερίνας εξελίχθηκε σε τραγωδία
28.08.26 , 13:24 Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και ερωτεύτηκα είναι μαζί μας»
28.08.26 , 13:19 Μαρίνα Σπανού: Η φωτογραφία με μπικίνι που «έριξε» το Instagram
28.08.26 , 12:51 Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το κοινό συγκινημένη- «Κάνω μια νέα αρχή»
28.08.26 , 12:24 Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή
28.08.26 , 12:12 Νέα τουρκική πρόκληση: Drone παραβίασε το FIR Αθηνών - Σηκώθηκαν F-16
28.08.26 , 12:00 Ταξιδέψτε με στιλ! Ο απόλυτος fashion οδηγός για κομψές εμφανίσεις!
28.08.26 , 11:39 Τζένιφερ Λόπεζ: Δουλεύει από το σπίτι, με γραφείο... την μπανιέρα της!
28.08.26 , 11:22 Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα
28.08.26 , 11:20 CUPRA BORN: Σε ποια σημεία ανανεώθηκε
28.08.26 , 11:05 Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
28.08.26 , 10:51 Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Φλώρινα
28.08.26 , 10:47 Κέιτι Πέρι: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο
28.08.26 , 10:00 Η πιο δροσιστική συνταγή για καλοκαίρι: Πανακότα με κρέμα καρύδας
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Η ψυχή που αγάπησα και ερωτεύτηκα είναι μαζί μας»
Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
Kαιρός: Επιμένει η ζέστη -Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 49.9°C
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο
Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα
Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Μαρίνα Σπανού: Η φωτογραφία με μπικίνι που «έριξε» το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τουρκική πρόκληση μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης / Βίντεο Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουρκικό drone παραβίασε το FIR Αθηνών το πρωί της 28/8 χωρίς σχέδιο πτήσης.
  • Η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε απογειώνοντας F-16 για αναγνώριση και αναχαίτιση του UAV.
  • Το drone εντοπίστηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα και κινήθηκε κοντά στη Σαμοθράκη και Λήμνο.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά την προειδοποίηση της Τουρκίας για πιθανή βάση UAV στη Ρόδο.
  • Η Άγκυρα δήλωσε ότι η εγκατάσταση βάσης θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.

Νέα παραβίαση στο Αιγαίο καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8), όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. 

Το τουρκικό UAV εντοπίστηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο, με την Πολεμική Αεροπορία να αντιδρά άμεσα, απογειώνοντας ζεύγος ελληνικών F-16 για την αναγνώριση και αναχαίτισή του. 

Mέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πού κινήθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, ενώ άλλες το τοποθετούν κοντά στην Αλεξανδρούπολη και τη Θάσο. 

Τα ελληνικά F-16 παρακολούθησαν την πορεία του UAV, το οποίο τελικά άλλαξε κατεύθυνση και κινήθηκε ανατολικά, επιστρέφοντας προς τα τουρκικά παράλια. 

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας. 

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης UAV στη Ρόδο. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ληφθούν τα «απαραίτητα μέτρα». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
 |
DRONE
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 |
FIR ΑΘΗΝΩΝ
 |
F-16
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη Φλώρινα
Πολιτικη
Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Φλώρινα
Έλενα Ακρίτα
Πολιτικη
«Σφάζονται» τα κόμματα για το αν θα γίνει η Ακρίτα αντιπρόεδρος Βουλής
τουρκικό υπουργείο Άμυνας
Πολιτικη
Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Απαγορεύει» να έχουμε drones στη Ρόδο!
κατεδάφιση Badminton
Πολιτικη
Κατεδαφίστηκε το Badminton  με εντολή του Ν. Δένδια
Μητσοτάκης: Τι Είπε Στα Εγκαίνια Στάσεων Μετρό Θεσσαλονίκης
Πολιτικη
Mητσοτάκης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης
τα ψηφοδέλτια Επικρατείας
Πολιτικη
Τα φαβορί για τo ψηφοδέλτια Επικρατείας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ
Ομιλία Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ
Πολιτικη
«Πολεμικά» μηνύματα στέλνει η Τουρκία για Ελλάδα – Ισραήλ και καλώδιο
Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας Για Αγορά Δύο Φρεγατών Bergamini
Πολιτικη
Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini
ΔΕΘ 2026: Τα Μέτρα Της Κυβέρνησης - Ποιους Αφορά
Πολιτικη
ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων για συνταξιούχους, επαγγελματίες, οικογένειες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top