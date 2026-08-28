Νέα παραβίαση στο Αιγαίο καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8), όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Το τουρκικό UAV εντοπίστηκε στη βορειοανατολική Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο, με την Πολεμική Αεροπορία να αντιδρά άμεσα, απογειώνοντας ζεύγος ελληνικών F-16 για την αναγνώριση και αναχαίτισή του.

Mέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πού κινήθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, ενώ άλλες το τοποθετούν κοντά στην Αλεξανδρούπολη και τη Θάσο.

Τα ελληνικά F-16 παρακολούθησαν την πορεία του UAV, το οποίο τελικά άλλαξε κατεύθυνση και κινήθηκε ανατολικά, επιστρέφοντας προς τα τουρκικά παράλια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης UAV στη Ρόδο. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ληφθούν τα «απαραίτητα μέτρα».