Επιμένει η ζέστη και παρόλο που ο καιρός θα «δροσίσει» για λίγο, ο υδράργυρος θα ανέβει ξανά το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας πάλι 40άρια.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, ενώ σε πολλές περιοχές οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού. Παρότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, αυτό που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο η θερμοκρασία καθαυτή, όσο η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, που κάνουν τη ζέστη σχεδόν ανυπόφορη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46–48°C τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, την Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49.9°C, σύμφωνα με το meteo.gr.

Καιρός: Ισχυρό μελτέμι και ζέστη – Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Για σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθεί πρόσκαιρη αστάθεια στα βορειοανατολικά, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μπόρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Kαιρός: Έως και 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά, η ζέστη θα παραμείνει έντονη στις περισσότερες περιοχές.

Στα βορειοανατολικά η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36-38 βαθμούς, με τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Θεσσαλίας, την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Πύργος, η Αργολίδα, η Λακωνία και η Μεσσηνία.

Πιο δροσερές συνθήκες θα επικρατήσουν στις Κυκλάδες, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από Δευτέρα και Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει νέα άνοδο, ιδιαίτερα στη δυτική και νότια Ελλάδα, όπου θα φτάσει τους 38-40 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κινηθεί γύρω στους 36-38 βαθμούς.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί, ιδιαίτερα από το ύψος της Λήμνου και νοτιότερα.

Στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε επίπεδα θυέλλης, ενώ τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης, δεν αποκλείεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 9-10 μποφόρ.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Αυξημένη προσοχή απαιτείται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 28/8 σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειο ανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.