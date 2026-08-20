Μπορεί ο Αύγουστος να οδεύει προς το τέλος του, όμως το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Νέα θερμή περίοδος βρίσκεται προ των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά από αύριο (21/8) και τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ζέστη, ωστόσο, θα ενταθεί περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Έως και 40 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς.

Το σκηνικό της ζέστης, μάλιστα, δεν φαίνεται να αλλάζει άμεσα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας έως και επτά βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι νυχτερινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να παραμένει στους 27 με 28 βαθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θερμής περιόδου, καθώς περιορίζουν την ανακούφιση του οργανισμού από τη ζέστη.

Το βασικό χαρακτηριστικό του φαινομένου δεν είναι τόσο η ένταση των θερμοκρασιών, όσο η μεγάλη διάρκειά του. Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη να γίνεται αισθητά πιο έντονη, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού.

Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση στα νησιά, όπου οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλότερες. Εκεί, οι άνεμοι από το μελτέμι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσουν κάπως την ένταση της ζέστης.

Οι επόμενες ημέρες, επομένως, απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη θερμή περίοδο που αναμένεται να διατηρήσει τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες.