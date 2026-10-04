Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την παρέμβαση για τα καύσιμα (βίντεο Star)

«Δε θα αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να οδηγήσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε αδιέξοδο», διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του, για τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά για εναποτελεσματικές να τιθασεύσουν την ακρίβεια παρεμβάσεις.

O χρόνος πάντως για την ανακοίνωση της κυβερνητικής παρέμβασης και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με παράλληλη ενίσχυση και του σχετικού επιδόματος, μετρά αντίστροφα. Παράλληλα, εξετάζεται και παρέμβαση για το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας, ώστε να μην μετακυλιστούν νέες αυξήσεις στα ράφια.

Μητσοτάκης: Οι 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα, τις δόσεις και τους servicers

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης σχετικά με τις τιμές καυσίμων

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για την ενέργεια και το κόστος ζωής

Η αντιπολίτευση από την άλλη στρέφει τα πυρά στην κυβέρνηση για ελλειμματικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, αλλά και για τις 120 δόσεις που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος.

«Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΠΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των 120 δόσεων στις οφειλές

«Όταν η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια, επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς» δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Μόνο το προπατορικό αμάρτημα δεν μας είπε ότι φταίει. Το μόνο που δεν φταίει είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης» τόνισε στον Σκάι ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Αμπατιέλος.

«Δεν έχει προτεραιότητα τους πολλούς… προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τους στηρίζουν» υποστήριξε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

«ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας ενδιαφέρονται μόνο για την «καρέκλα» και όχι για την Ελλάδα που οι ίδιοι κατέστρεψαν» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά, δεν πληρώνουν λογαριασμούς με “success stories” και δεν αντέχουν άλλες κυβερνητικές κουτοπονηριές» αναφέρει η ΝΙΚΗ.

Στο Χαλάνδρι το δεύτερο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας

Στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι η Πλεύση Ελευθερίας γιόρτασε 10 χρόνια ζωής με το δεύτερο φεστιβάλ της, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το δικό της εκλογικό μήνυμα. «Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η Πλεύση είναι η λύση».

