Να σταματήσει να ασχολείται μόνο με συγκεκριμένες περιοχές και να έχει σφαιρική αντίληψη, 360 μοιρών όπως την χαρακτήρισε, για τις απειλές ασφάλειας, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.

«Να πάψει να έχει την αντίληψη ότι την Ευρώπη την απασχολούν μόνο μία ή δύο εστίες προβλημάτων. Πρέπει να αποκτήσει μια δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης των απειλών» διαμήνυσε ο κ. Δένδιας, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι η απειλή για την υπόστασή της δεν προέρχεται μόνο από τον Βορρά.

Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε επίσης να συμμετάσχουν στην Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Πανίσχυρες οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με νέα ελικόπτερα - φρεγάτες και αναβαθμισμένα αεροσκάφη

Πανίσχυρη θα γίνει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια στο κυνήγι των εχθρικών υποβρυχίων, με καινούρια ελικόπτερα, υπερσύγχρονες φρεγάτες και αναβαθμισμένα αεροσκάφη. Στο τέλος του μήνα έρχονται στην Ελλάδα η 2η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος» και τα 2 τελευταία ελικόπτερα «Romeo», ενώ τον Δεκέμβριο προγραμματίζεται η πρώτη βολή ελικοπτέρου «Apache» με τον νέο ισραηλινό πύραυλο της Αεροπορίας Στρατού.

Τα 2 τελευταία ελικόπτερα MH60 Romeo από τα συνολικά 7 που απέκτησε η χώρα μας φτάνουν στο τέλος του μήνα στη βάση ελικοπτέρων του Πολεμικού μας Ναυτικού, στο Κοτρώνι Μαραθώνα.

Φτάνουν στην Ελλάδα και τα τελευταία δύο ελικόπτερα Romeo

Με τα 2 εναπομείναντα Romeo και φυσικά τις 4 γαλλικές φρεγάτες Belharra, τις 2 ιταλικές Bergamini και τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη P-3 Orion, η χώρα μας θα γίνει σταδιακά πανίσχυρη στο κυνήγι των εχθρικών υποβρυχίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταπλεύσει στη χώρα μας και η 2η φρεγάτα Belharra, «ο Νέαρχος», η οποία φορτώνει τον οπλισμό της στη Βρέστη της Γαλλίας. Στην Αεροπορία Στρατού, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την πρώτη βολή ελληνικού ελικοπτέρου Apache με τον πανίσχυρο ισραηλινό πύραυλο «Spike N Los», που θα αναβαθμίσει κατακόρυφα τις δυνατότητες των επιθετικών μας ελικοπτέρων. Η βολή έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Δεκέμβριο.

Πανίσχυρο το ΠΝ με τις νέες Φρεγάτες FDI

Ανοίγει για το κοινό το Πεντάγωνο για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι Ένοπλες Δυνάμεις γιορτάζουν το ερχόμενο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, και το ΓΕΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακό βίντεο, αναδεικνύοντας το σημαντικό έργο των στελεχών τους, ανδρών και γυναικών, σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, ημέρα και νύχτα.

Για τη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι συρμοί του Μετρό και του Τραμ της Αθήνας ντύθηκαν για λίγες μέρες στα χακί, ενώ το ερχόμενο Σάββατο οι πύλες του Πενταγώνου ανοίγουν για τον κόσμο, που θα μπορεί να θαυμάσει από κοντά νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα, αλλά και το εντυπωσιακό γυάλινο μνημείο της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης.

