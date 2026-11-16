Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το καλώδιο

Έθεσε και το ζήτημα του τουρκολιβυκού στη συνάντηση στις Βρυξέλλες

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Βρυξέλλες: Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με Χ. Φιντάν (βίντεο Alpha)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διμερή συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.
  • Συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, εστιάζοντας στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.
  • Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου, έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
  • Αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο.
  • Συμφωνήθηκε η ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και ελευθερίας ναυσιπλοΐας για ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Διμερή συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα Δευτέρα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). 

 

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Ο Τούρκος υπουργός βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει σε διυπουργική συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του ΣΕΥ, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

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Ειδικότερα, όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI), ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε επίσης το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού Μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

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Παράλληλα, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που αποτελούν, όπως επισημάνθηκε, ζωτικής σημασίας παράγοντες για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.
 

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