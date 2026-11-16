Μια βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο NOX. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν και γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, τα οποία επέλεξαν να αφήσουν για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να διασκεδάσουν μαζί.
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο. Η παρουσιάστρια, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, έχει στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται μια μακρόχρονη κοινή πορεία. Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.
Την εμφάνισή τους έκαναν ακόμη η Εύη Φραγκάκη και ο σύντροφός της, Γιώργος Φιλόπουλος. Οι δυο τους διατηρούν μια όμορφη σχέση, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλό προφίλ, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις.
Η δημοσιογράφος και ο σύντροφός της έχουν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν κοινές νυχτερινές εξόδους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.
Στο NOX βρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Παππάς και η επι χρόνια σύντροφός του, Άννα Μπεζάν. Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με την κόρη του, απολαμβάνει συχνά κοινές εξόδους, ενώ δεν κρύβει την αγάπη και την τρυφερότητα που τους ενώνει.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Σταύρο Σβήγκο.