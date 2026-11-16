Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Εύης Φραγκάκη- Τι είπε για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της/ βίντεο Happy Day

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο NOX. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν και γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, τα οποία επέλεξαν να αφήσουν για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να διασκεδάσουν μαζί.

Η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο. Η παρουσιάστρια, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, έχει στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται μια μακρόχρονη κοινή πορεία. Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Μαρία Μπεκατώρου- Αντώνης Αλεβιζόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Την εμφάνισή τους έκαναν ακόμη η Εύη Φραγκάκη και ο σύντροφός της, Γιώργος Φιλόπουλος. Οι δυο τους διατηρούν μια όμορφη σχέση, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλό προφίλ, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις.

Εύη Φραγκάκη- Γιώργος Φιλόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η δημοσιογράφος και ο σύντροφός της έχουν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν κοινές νυχτερινές εξόδους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Εύη Φραγκάκη- Γιώργος Φιλόπουλος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο NOX βρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Παππάς και η επι χρόνια σύντροφός του, Άννα Μπεζάν. Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με την κόρη του, απολαμβάνει συχνά κοινές εξόδους, ενώ δεν κρύβει την αγάπη και την τρυφερότητα που τους ενώνει.

Δημήτρης Παππάς- Άννα Μπεζάν/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Σταύρο Σβήγκο.

Σταύρος Σβήγκος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ